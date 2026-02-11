Enhetschef LSS
2026-02-11
Örkelljunga är en del av "Familjen Helsingborg" där 11 kommuner i det expansiva Skåne Nordväst tillsammans arbetar för att gynna den gemensamma regionen. Örkelljunga är en kommun med stabil ekonomi och har idag drygt 10 000 invånare. Örkelljunga kännetecknas av en närhet där ett starkt samarbete och korta beslutsvägar utgör styrkan i kommunen. Här har du som medarbetare större möjlighet att påverka din personliga utveckling likväl som verksamhetens utveckling i stort. I Örkelljunga kommun arbetar vi med ett professionellt bemötande präglat av våra tre värdeord; kunskap, omtanke och handling. Som en del av Örkelljunga kommun har du möjlighet att arbeta gränsöverskridande och göra stor skillnad.Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Vi söker nu en ny kollega som vill vara med och leda våra verksamheter inom bostad med särskild service - mot framtidens LSS!
Som enhetschef inom LSS och Socialförvaltningen har du personal-, arbetsmiljö-, verksamhets- och budgetansvar för den enhet du leder. Du ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och säkerställer god kvalité. Du ansvar för att planera verksamheten både avseende resurstilldelning och innehåll. Du följer upp och löpande utvärderar din verksamhet tillsammans med medarbetarna. Du säkerställer god kommunikation och involvering i enlighet med MBL med våra fackliga företrädare.
I ledningsgruppen tänker vi helhet och arbetar tillsammans. Du förväntas bidra i utvecklingen av hela socialförvaltningen och agera länk mellan dina arbetsgrupper och ledningsgruppen.
Utöver bostad med särskild service ansvarar man i denna roll över uppföljning av privata utförare inom personlig assistans och verkställighet av kontaktperson, avlösare, ledsagare och stödfamilj inom LSS.Kvalifikationer
För oss är det viktigt att vår nya kollega är prestigelös, har nära till humor och förmåga att se helhet. Vi är övertygade om att vi behöver jobba mer tillsammans för att kunna möta framtidens utmaningar.
Du har god kommunikativ förmåga och lätt för samarbete. Förändringsbenägen, nyfiken och vill ta del av det som sker i kommunerna omkring oss men även av vad forskning säger. Du är strukturerad och arbetar processorienterat, utvärderar och följer upp för att skapa en röd tråd i utvecklingsarbetet som bedrivs. Du har stort engagemang för målgruppen och leder enheten med tydlighet och värme.
Du är utbildad socionom, beteendevetare, arbetsterapeut eller innehar annan likvärdig högskole- eller YH-examen lämplig för tjänsten enligt arbetsgivarens bedömning. Det är meriterande om du även har utbildningar i ledarskap.
Vi tänker oss att du även har erfarenhet av att leda eller arbeta i liknande verksamhet och god kännedom om LSS.
ÖVRIGT
Sökanden som har skyddade personuppgifter uppmanas att kontakta arbetsgivaren för information om hur arbetsgivaren tar emot ansökan. Beslut om skyddade personuppgifter kan komma att begäras. I samband med erbjudande av tjänst behöver du som sökande lämna in utdrag från belastningsregistret innan anställning kan ske.
Vi krigsplacerar årligen vår personal. Vi har redan valt annonseringskanal och undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305729". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örkelljunga kommun
(org.nr 212000-0878) Kontakt
Amanda Hesselgard amanda.hesselgard@orkelljunga.se Jobbnummer
9737070