Enhetschef LSS
2025-10-22
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi söker en enhetschef där du ansvarar för tre gruppbostäder.
Enheterna är lokaliserade på gångavstånd från varandra på Södermalm vid Hornstull. Tjänsten är förlagd inom sociala avdelningens utförarenhet på Södermalm. Avdelningen ansvarar för socialtjänst, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt preventiva insatser för barn och unga. Tillsammans arbetar vi för att utveckla en sammanhållen socialtjänst med fokus på resultat för våra invånare.
Vi erbjuder
För dig som motiveras och drivs av att arbeta med verksamhetsutveckling, brukardelaktighet och medarbetarskap genom ett salutogent ledarskap erbjuder vi nu en fantastisk möjlighet. Som ny kollega kommer du till en välkomnande ledningsgrupp som präglas av helhetssyn och samarbete - alltid med Stockholmarna i fokus. Vidare erbjuds du löpande utbildningsinsatser och seminarium inom aktuella verksamhetsområden- och personalfrågor.
Din roll
Vi söker en enhetschef med LSS-erfarenhet och förmåga att inspirera medarbetare med fokus på brukarnas självbestämmande och delaktighet över sitt dagliga liv. Under kommande år kommer alla chefer på utförarenheten att få vara med om en förändringsresa där såväl kvalitet för våra brukare som god hushållning med våra skattemedel kommer att vara vårt fokus.
Som enhetschef på Utförarenheten har du verksamhets, budget och personalansvar för de medarbetare du leder i de olika verksamheterna. Du kommer ingå i en ledningsgrupp med sammanlagt 7 enhetschefer som leds av en områdeschef.
För denna roll vill vi att du har bred erfarenhet av att arbeta och leda inom LSS. Du ansvarar för att verksamheterna bedrivs i enlighet med lagar, riktlinjer, policys och säkerställer på så sätt uppdraget i enlighet med LSS. Du arbetar aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet samt kvalitetsarbetet på enheterna. Du bedriver ett nära ledarskap där du är stora delar av din tid i verksamheterna för att löpande ge stöd och vägledning till medarbetarna. Till din hjälp i det vardagliga arbetet har du en gruppledare men du kan alltid vända dig till dina kollegor och till din chef när du behöver.
Du är mål- och resultatinriktad och ser verksamheten ur ett helhetsperspektiv. Du har ett stort intresse för kvalitet, arbetsmiljöarbetet och utveckling inom verksamhetsområdena. Du skall ha förmågan att entusiasmera och leda dina medarbetare mot uppställda mål. Du skall ha god samarbetsförmåga och kunna anpassa dig till ändrade omständigheter samt är uthållig i ditt arbetssätt.
Din kompetens och erfarenhet
För att trivas hos oss och på bästa sätt komma till din rätt i vårt sammanhang behöver du:
• Flerårig dokumenterad erfarenhet av arbetsledande funktion inom LSS
• Socionomutbildning eller motsvarande
• Erfarenhet av att arbeta både inom beställarverksamhet och Utförarverksamhet
• God förmåga att uttrycka dig i svenska språket i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Arbetsledande erfarenhet av daglig verksamhet
• Erfarenhet av att ha arbetat i Stockholms stad och dess system
I denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Inför eventuell anställning kommer utdrag ur brottsregistret att begäras in.
Vi tillämpar flextid, sommar- och vinterarbetstid. Vi har friskvårdsbidrag och som anställd så kan du ta del av förmånliga erbjudanden hos flera gymkedjor och simhallar.
Urvalsprocess inklusive intervjuer kan komma att påbörjas under annonseringstid. Vi kommer att testa utvalda kandidater.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
