Enhetschef lokalvård till Göteborg Stad!
Poolia AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-12-29
Just nu söker vi en en enhetschef inom lokalvård till Göteborg Stad. Tjänsten är ett konsultuppdrag med start i februari/mars 2026 och sträcker sig till 31 maj 2026 med chans till 2 månaders förlängning. Tjänsten är på 75% av en heltidstjänst.
Sök tjänsten redan idag då intervjuer sker löpande!Publiceringsdatum2025-12-29
Uppdraget avser interim chef, enhetschef lokalvård på avdelning service. I uppdraget som enhetschef har du ett ekonomi-, personal och arbetsmiljöansvar för en enhet bestående av ca 20 medarbetare.
Du kommer att ingå i lokalvårdens ledningsgrupp bestående av verksamhetschef och 8 enhetschefer.
Till stöd finns förvaltningens olika stödfunktioner såsom ekonomi, kommunikation och HR.
Du kommer att samverka med andra funktionsområden och andra förvaltningar. Som enhetschef kommer arbetet att ske tillsammans med två andra chefskollegor samt samordnare inom området.
Uppdraget är att enheten ska leverera en effektiv serviceorganisation, leverera hela och säkra lokaler samt vara ett stöd i lokalfrågor för de som vistas i lokalerna.
I rollen som enhetschef krävs ett nära ledarskap och är närvarande där verksamheten bedrivs. Under uppdragstiden ska du delta aktivt och genomföra de aktiviteter som planerats för verksamheten.
I tjänsten ingår schema- och bemanningsplanering både dagligen och med planerad framförhållning. Det ingår också att bemanna med vikarier vid uppkomna luckor.
Uppdraget omfattar 75 % av en heltidstjänst, det vill säga 30 timmar/vecka.
Arbetet sker under dagtid, måndag till fredag mellan ca 08:00-16:30.
Arbete förekommer i förvaltningens samtliga lokaler där verksamhet utförs med huvudsakligt kontor på adress:
Kålltorpsgata 2, Härlanda.
Uppdraget kräver ett ledarskap i en organisation som är i förändring där den organisatoriska strukturen förändras den 1 januari 2026.
Vem är du?
Vi ser att du som person är tydlig och är en god kommunikatör och kunna påverka andra inom och utanför den egna verksamheten. Du har en lyhördhet i syfte att förstå verksamheten och andra intressenter behov samt förmåga att ha en helhetssyn och förena operativa planer med verksamhetens strategiska mål. I övrigt ser vi att du uppfyller följande krav:
Högskoleutbildning om minst 120 högskolepoäng inom exempelvis offentlig förvaltning eller annan yrkeshögskoleutbildning som beställaren bedömer relevant som exempelvis Facility manager.
Erfarenhet av chefsuppdrag i politisk styrd organisation, helst kommunal verksamhet.
Arbetat som chef i minst 1 år samt har erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering.
B-körkort
Mycket god kunskap i Office-paketet
Meriterande krav:
Tidigare erfarenhet av arbete som enhetschef inom servicebranschen, lokalvård.
Din chefserfarenhet har inkluderat facklig samverkan
Om verksamheten
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för att tillhandahålla individuellt behovsprövade insatser och allmänt riktade insatser enligt socialtjänstlagen för äldre människor som behöver stöd och service på grund av ålder. Bostad i en särskild boendeform, hemtjänst och dagverksamhet respektive öppna verksamheter så som träffpunkter är exempel på individuellt behovsprövade insatser respektive allmänt riktade insatser.
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar även för uppgifter som ankommer kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen för alla invånare oavsett ålder, om ansvar för uppgift inte lagts på annan nämnd.
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är äldre och har en fysisk funktionsnedsättning eller är långvarigt sjuk. Ersättning
