Enhetschef inom vård- och omsorgsboende
Kalmar Kommun, Omsorgsförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Kalmar Visa alla sjukvårdschefsjobb i Kalmar
2025-08-19
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar Kommun, Omsorgsförvaltningen i Kalmar
, Västervik
eller i hela Sverige
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kalmar kommun har en äldreomsorg i nationell framkant. Kalmar kommun ska vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ständigt förbättringsarbete med omsorgstagarna i centrum. Tillsammans gör vi Kalmars vård och omsorg ännu bättre dygnet runt.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla framtidens äldreomsorg?
Kalmar har en tydlig ambition att bedriva en äldreomsorg som är individanpassad och uppfattas hålla en god kvalitet för omsorgstagarna och där vi medarbetare känner yrkesstolthet över vårt uppdrag. Vi söker därför så klart de allra bästa medarbetarna.
I Omsorgsförvaltningen arbetar vi processorienterat mot tydliga mål.
De närmaste åren pågår ett större förändringsarbete i syfte att ännu bättre möta upp de äldres behov med god kvalitet.
Vi söker dig som är van ledare och arbetar strukturerat och metodinriktat med den äldres kvalitet i fokus.
För oss är det viktigt med ett ledarskap där du dagligen har en nära och coachande kontakt med dina medarbetare. Du möjliggör goda prestationer, bidrar till hög trivsel och en god arbetsmiljö. Du verkar för en kultur som är präglad av tillit, delaktighet, öppenhet och trygghet.
Du är en person som gillar och känner dig trygg i att leda andra i förändring. Egenskaper du har är att bevara ett lugn i utmanande situationer och du har förmåga att kunna prioritera i tidvis högre arbetsbelastning.
Du tycker om att arbeta självständigt men samtidigt tillsammans, är flexibel i ditt arbetssätt och har en tydlig och varm kommunikation. Din goda kommunikationsförmåga är betydelsefull för att kunna leda dina grupper mot framtidens omsorg.
I uppdraget ansvarar du för ledning av verksamhet, personal och ekonomi. Du ansvarar för verksamhet som pågår dag/kväll och natt, och i nära samarbete med andra kollegor i huset. På våra större hus finns det flera chefer. Därför arbetar vi med samsyn och ett enat ledarskap som genomsyrar husets alla verksamheter. Respektive chef har givetvis sitt eget mandat i sina grupper och en trygghet i det egna ledarskapet, även om vissa frågor i huset ska hanteras lika.
Hos oss ingår du, under ledning av verksamhetschef, i en större chefsgrupp med chefer för samtliga vård-och omsorgsboenden i Kalmar. Chefsgruppen har som uppdrag att arbeta med våra mål och vara remissmottagare från verksamhetschef. Inom chefsgruppen stödjer cheferna varandra vid frånvaro eller vid hög belastning.
Vi har vård-och omsorgsboenden som är belägna både centralt i Kalmar men även på landsbygden. Körkort och tillgång till bil är därför ett krav.Kvalifikationer
Du har en akademisk examen (motsvarande socionomutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer är likvärdig) samt en yrkesbakgrund som ger förståelse och erfarenhet inom ett eller flera av följande områden: Ledarskap, HR och förändringsledning.
Det är meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet inom ledarskap och bemanningsekonomi.
Är du inte helt övertygad ännu?
Då vill vi berätta att vi erbjuder dig möjligheter att utvecklas i din ledarroll. Vi har ledarutbildningar och bra stödfunktioner för att ge dig rätt förutsättningar att lyckas i ditt uppdrag. Vi ger dig individuellt anpassad introduktion och du blir erbjuden en mentor som ger råd och stöd i din vardag som chef.
Personlig lämplighet är en avgörande bedömningsgrund, likväl blir sammansättningen av kompetens och erfarenhet i chefsgruppen av vikt vid rekryteringen.
För att kunna komma i fråga för en anställning inom omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Rekrytering och tillsättning av tjänst kan ske under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272525". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef vård- och omsorgsboende
Karin Jilkén 010-352 33 15 Jobbnummer
9464047