Enhetschef HR-enheten
2026-02-13
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Den gemensamma ledningsförvaltningen har i uppdrag att leda, stödja och samordna hela kommunorganisationen på kommunstyrelsens uppdrag. Detta görs genom att ha kundens behov i fokus samt att vi har en helhetssyn och gemensamma arbetssätt. Vi är en lärande organisation som främjar nyskapande och lärande av både omvärld och varandra. Under våren träder en ny organisation i kraft inom GLF med tydligare uppdrag, ansvar och mandat.
Verksamhetsområdet Arbetsliv & digital teknik är ett av fem verksamhetsområden inom GLF. Området samlar HR, Lön och IT och ansvarar för kommunens arbetsgivarroll, strategier för kompetensförsörjning samt styrning och drift av teknisk plattform och digital infrastruktur.
Verksamhetsområdets organisering är ett medvetet och strategiskt val. Genom att samla arbetsgivarfrågor, löneprocesser och tekniska förutsättningar skapar vi bättre helhet, minskar sårbarhet och stärker kommunens förmåga att möta det långsiktiga kompetensförsörjningsbehovet inom välfärden
Som enhetschef för HR leder och utvecklar du kommunens HR-enhet och ansvarar för kommunens arbete med att kompetensförsörja organisationen.
Du ansvarar för att planera, leda och följa upp arbetet inom enheten i enlighet med förvaltningens ledningsstruktur. Uppdraget innebär personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar för HR-processerna.
HR-enheten består av 16 medarbetare. Under de senaste åren har enheten genomfört en tydlig utvecklingsresa med ökad struktur, tydlighet och professionalitet samtidigt som arbetsglädje, engagemang och stolthet har stärkts både inom teamet och i leveransen till organisationen. Nu söker vi en ledare som vill fortsätta utvecklingsarbetet tillsammans med oss.
I uppdraget ingår att:
* Leda och utveckla kommunens HR-processer
* Säkerställa en professionell och enhetlig arbetsgivarroll
* Driva och utveckla strategiskt arbete inom kompetensförsörjning
* Ansvara för arbetsmiljö, personalhälsa och personalsociala frågor
* Företräda arbetsgivaren i facklig samverkan och förhandling
* Samverka nära Lön och IT för att stärka medarbetarupplevelsen
Rollen kombinerar chefskap med eget professionellt ansvar i processerna. Du ingår i verksamhetsområdet Arbetsliv digital teknik och arbetar nära verksamhetschefen i frågor som rör strategisk arbetsgivarutveckling, prioriteringar och långsiktig riktning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning inom HR/personalvetenskap eller motsvarande kompetens
* Flerårig erfarenhet av kvalificerat HR-arbete
* Dokumenterad erfarenhet av ledarskap med personalansvar
* God erfarenhet av facklig samverkan
* Förmåga att arbeta både strategiskt och operativt
* Mycket god kommunikativ förmåga, muntligt och skriftligt
* Det är meriterande om du har erfarenhet från offentlig sektor eller politiskt styrd organisation.
Du som söker:
Är en trygg, strukturerad och tillitsbaserad ledare som skapar tydlighet utan att tappa värmen. Du har förmåga att se helheten och förstår hur arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning och digitala förutsättningar samverkar i en modern organisation.
Du motiveras av att utveckla både människor och processer och har mod att driva förändring när det behövs. Samtidigt är du lyhörd och prestigelös i samarbete med kollegor, fackliga parter och ledning.
Du vill bidra till en organisation som gör verklig skillnad för medarbetare, verksamheter och invånare.
ÖVRIGT
Till dig som söker erbjuder vi:
* Ett strategiskt viktigt uppdrag i en kommun med tydlig ambition
* En HR-enhet med kompetens, engagemang och hjärta
* En organisation med tydlig ledningsstruktur och mandat
* Möjlighet att forma framtidens arbetsliv i Motala kommun
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
