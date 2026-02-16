Enhetschef hemtjänsten Fiskebäck/Långedrag
2026-02-16
Om jobbet
Vill du vara med och fortsätta utveckla hemtjänsten i Fiskebäck/Långedrag? Nu har du chansen då vi söker en enhetschef till vår ledningsgrupp.
Vi satsar på äldreomsorgen och vill att du som chef har goda förutsättningar att göra ett bra jobb.
På centralen Redegatan, där Fiskebäck/Långedrag är en av tre enheter, får du två erfarna chefskollegor. På centralen jobbar ca 65 personer och enheten Fiskebäck/Långedrag har ca 25 medarbetare. Utmärkande för enheten är engagerade medarbetare som tar stort ansvar och tillsammans med chef utvecklar verksamheten.
Som enhetschef ansvarar du för att omsorgstagarnas behov av omsorg och service tillgodoses. Som enhetschef leder du din verksamhet genom ett tillitsbaserat och nära ledarskap och det är viktigt att du är tillgänglig för medarbetare och omsorgstagare. Tillsammans gör vi det möjligt att bo kvar hemma och leva ett värdigt liv långt upp i åren!
Verksamhetsområdet Sydväst 2 sträcker sig från Södra Skärgården hela vägen ner till Billdal och du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp, bestående av verksamhetschef, kvalitetsutvecklare och övriga enhetschefer. Utveckling av verksamheten sker både i arbetsgrupper med andra enhetschefer inom stadsområde sydväst samt i den egna ledningsgruppen. Det händer mycket i hemtjänsten och vi söker dig som vill följa med oss på en spännande utvecklingsresa mot framtidens hemtjänst.
I rollen ingår ekonomi-, personal-, och arbetsmiljöansvar. För att stötta och utveckla dig i ditt ledarskap erbjuder Göteborgs Stad olika introduktionsutbildningar samt kompetensutvecklingsprogram som är riktade till chefer.
Om dig
Krav:
Vi söker dig som har en högskoleutbildning med minst 120 högskolepoäng inom vård och omsorg, socialt arbete eller beteendevetenskap. Alternativt kan du ha en annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Meriterande:
• Chefserfarenhet
• Chefserfarenhet specifikt inom område hemtjänst
• Ledarskapsutbildning
• Erfarenhet inom vård- och omsorgsarbete i någon annan roll än som chef
• God kännedom om lagstiftning SoL och HSL
Personliga egenskaper:
Samarbetsinriktad: du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Påverka andra: du är tydlig, får gehör för tankar och idéer och kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.
Förändringsorienterad: du ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du motiverar andra och beskriver pedagogiskt förändringar samt hanterar kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt.
Lyhörd: du är uppmärksam och öppen för att förstå andra människors behov, känslor och åsikter. Du är mottaglig för vad andra säger eller uttrycker och visar respekt, hänsyn och omtanke i ditt bemötande. Du ser bakslag som något att lära sig av.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
- En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
- Trygg anställning
- Meningsfulla arbetsuppgifter
- Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
- Heltidsanställning med möjlighet till deltid
- Goda semestervillkor
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Ersättning
