Enhetschef Gata och trafik
2025-12-23
Samhällsbyggnadskontoret söker en driven och utvecklande chef till enheten Gata och trafik. Vi har flera stora pågående infrastrukturprojekt i både planerings- och genomförandefasen. Södertälje är en kommun som erbjuder både stad och landsbygd med unika möjligheter och en nyckelroll i att fortsätta utvecklingen för våra medborgare och besökare.
Ledarskap i Södertälje
Som chef i Södertälje kommun skapar du motivation och engagemang för uppdraget hos dina medarbetare. Du kommunicerar mål och skapar delaktighet i arbetet genom att uppmuntra och tillvarata goda idéer. I ditt ledarskap ger du dina medarbetare ett professionellt stöd och möjligheter till utveckling. Du är en självklar förebild och en god ambassadör för kommunen. Ditt ledarskap utgår från vår värdegrund samt de krav och förväntningar vi ställer på dig som chef och ledare i Södertälje kommun.
Uppdraget
Enheten Gata och trafik finns idag inom Område genomförande som är ett av tre områden på Samhällsbyggnadskontoret. Området består förutom gata och trafik också av de fem andra enheterna byggprojektledning, mark och fastighet, bygglov, park och landskap samt parkering och vi är totalt ca. 100 personer. Du blir en del av områdets ledningsgrupp men också kontorets styrgrupp och bidrar med din kunskap och expertis för att utvecklas tillsammans.
Enheten består idag av ca. 20 medarbetare vilka arbetar som bland annat trafik- och gatuingenjörer, trafiktekniker och planeringsingenjörer. Enheten är uppdelar i 3 grupper med respektive gruppledare och ansvarar bland annat som beställare för investeringsprojekt kopplat till infrastruktur, trafikplanering, deltagande i detaljplanearbeten, gång- och cykelplaner, beläggningsplaner och utförandet av dessa, belysning, trafiksignaler, myndighetsutövning inom bland annat upplåtelser och trafikanordningsplaner samt arbete med säkra skolvägar. Det är ett komplext, utmanande och spännande uppdrag.
Rollen som chef för gata och trafik kräver mycket samarbete med både interna och externa kontakter och att medverka i media. I rollen ingår även projektägandeskapet på investeringsprojekten kopplat till enhetens verksamhetsområde. Du tillsammans med dina medarbetare föredrar också ofta inför politiska nämnder och har ett tätt samarbete med politiken.
Vem är du?
Eftersom enheten har ett stort spann på uppdrag är det viktigt att du ser med brett, övergipande perspektiv för hela samhällsutvecklingen och arbetar med tillit till medarbetarna. Som ledare inom samhällsbyggnadskontoret deltar du aktivt i arbetet med att ständigt förbättra hela kontoret och arbetar för ett gott samarbete med övriga enheter och kontor.
Som enhetschef och ledare är du ansvarig för enhetens verksamhet där du tar ansvar för ekonomi vilket innefattar såväl drift- som investeringsbudget och du har personalansvar för medarbetarna. Här ingår medarbetar- och lönesamtal och att stimulera till kompetensutveckling så att varje medarbetare kan fortsätta utvecklas inom sitt område.
• Du har en öppen kommunikation och ett genuint intresse för människor.
• Du är lyhörd inför medarbetarnas behov och frågeställningar.
• Du leder genom förtroende och aktiv närvaro där du skapar tillit och tydlighet.
• Du har en grundsyn om att vi jobbar bäst tillsammans.
• Du behöver drivas av ett inkluderande ledarskap med helhetssyn för att nå framgång.
Omfånget på uppdrag och utmaningar är stort så för att lyckas ser vi att du har ett motiverande och relationsskapande arbetssätt med ett tydligt inkluderande ledarskap.Kvalifikationer
• Minst 3 års erfarenhet som chef och ledare inom samhällsbyggnadsområdet och minst 5 år inom samhällsbyggnad och infrastruktur.
• Högskoleutbildning inom samhällsbyggnad, gärna civilingenjör inom väg och vatten/samhällsplanering eller annan relevant utbildning.
• Erfarenhet av verksamhets-, ekonomi- och personalansvar.
• Svenska i tal och skrift.
• Körkort för personbil.
Meriterande:
• Kommunal erfarenhet är önskvärd.
• Ledarskapsutbildning är meriterande.
• Kunskap inom projektledning och entreprenadjuridik är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag, flexibilitet vad gäller arbetstid och arbetsformer samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Vi har även ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som ledare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida:https://www.sodertalje.se/formaner
Som chef hos oss får du ta del av våra utvecklingsinsatser för chefer. Du kommer att utmanas i ditt ledarskap för att växa som ledare, stärka dina förmågor att engagera dina medarbetare, se utmaningar ur nya perspektiv och reflektera över ledarskapsfrågor kopplat till Södertälje kommuns värdegrund. Du får också ett friskvårdsbidrag, har möjlighet till semesterväxling och årsarbetstid med möjlighet till viss del på distansarbete.
Vi finns i moderna ljusa lokaler i Stadshuset precis intill pendeltågsstationen. Här har du nära till kollektivtrafiken och centrum samt en fantastisk utsikt över såväl staden som kanalen.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid.
Välkommen till oss!
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
