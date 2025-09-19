Enhetschef för operativ analys och underrättelse
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Vi stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till beredskap och motståndskraft. Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Den 1 januari byter vi namn till Myndigheten för civilt försvar.
Har du den rätta inställningen att kliva fram när krisen kommer.
Då kanske du är vår nästa kollega!
Den senaste tidens säkerhetspolitiska utveckling och Sveriges roll som allierad i Nato sätter MSB:s arbete i en historiskt viktig kontext. Utvecklingen av Sveriges civila försvar och krisberedskap drivs framåt i ett högt tempo med MSB som sammanhållande nav. Den Operativa avdelningen spelar en viktig roll i denna utveckling och avdelningens arbete präglas starkt av att vidareutveckla arbetssätt för att möta de krav som omvärldsutvecklingen ställer.
Operativa avdelningen ska ha förmågan att hantera kriser nationellt och internationellt - och som allierade i krig. För att säkerställa vår operativa förmåga krävs en robust, tydlig och ändamålsenlig ledning som kan verka över tid och i hela hotskalan. För att säkerställa vår operativa förmåga görs en organisationsförändring i samband med att vi den 1 januari blir Myndigheten för civilt försvar. Med anledning av detta söker vi nu en chef för analys och underrättelse som i den nya organisationen innebär att man är enhetschef för enheten som kommer att benämnas C2 Lägesbild.
Ledarskapet hos oss utgår från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med det innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som chef hos oss ansvarar du för verksamhet, personal och budget. Du ingår i operativa avdelningens ledningsgrupp och bidrar till verksamhetsutveckling för såväl enheten som hela avdelningen. I ditt uppdrag ingår att utveckla processer och produkter för lägesbild och bedömningar, samt att tillsammans med medarbetarna utveckla processer för informationsflöden mellan aktörer i det civila beredskapssystemet och Försvarsmakten. Denna förmåga ska kunna upprätthållas i såväl fredstid som under krigsliknande förhållanden. I detta ingår att systematiskt arbeta tillsammans med de myndigheter som producerar underrättelser för att säkerställa att det civila försvaret har den information som behövs för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.
Som chef ansvarar du för att driva enhetens frågor på en strategisk och operativ nivå tillsammans med dina medarbetare. Du ska leda och styra med enhetens, avdelningens och myndighetens mål och medarbetar- och ledarkriterier som utgångspunkt. I din roll ingår samverkan både internt inom MSB och externt gentemot andra organisationer.
Tidsramarna för det operativa arbetet kan vara extremt korta och du förväntas kunna fatta beslut under stark tidspress, baserat på begränsad information. Beredskapstjänstgöring ingår i anställningen.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- Relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Aktuell chefserfarenhet från analysverksamhet och/eller underrättelseverksamhet med koppling till operativ verksamhet nationellt eller internationellt.
- Flerårig erfarenhet som chef med ansvar för personal och verksamhet.
- Aktuell chefserfarenhet från ledningsgruppsarbete.
- God förmåga att styra verksamhet mot uppsatta mål och inom ekonomiska ramar.
- Mycket god kunskap om och erfarenhet av arbete kopplat till civilt försvar, militärt försvar eller säkerhetspolitisk verksamhet.
- Erfarenhet av internationella samarbeten.
- Erfarenhet av arbete inom statlig myndighet.
- Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
- Kunskap om NATO och/eller EU.
- Erfarenhet av att leda utveckling av operativt arbete.
- Kunskap om och erfarenhet av utveckling av metoder i analysverksamhet.
- Erfarenhet av att leda, träna och stödja andra ledare.
Som chef och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, coachande och dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme. https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/
Du förväntas även ha en god förmåga till helhetssyn samt en flexibilitet och anpassningsförmåga vid ändrade förutsättningar. Det är av stor vikt att du har förmåga att med integritet värna såväl uppdrag som medarbetare i stundtals pressade situationer.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år.
Din placeringsort kommer att vara Stockholm och resor är en naturlig del av uppdraget.
Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på MSB är krigsplacerade.
Enheten C2 Lägesbild är en enhet med funktionsansvar i MSB:s operativa ledningssystem. Enhetens huvuduppgifter är att ta fram operativa lägesbilder medolika tidsperspektiv, göra bedömningar av händelseutvecklingar och risker, samt att presentera underlag till stöd för prioriterade åtgärder och beslut på olika nivåer. Centralt i enhetens arbete är därför att verka för att tidigt identifiera potentiella risker, sårbarheter och konsekvenser som kan medföra påverkan på samhällsviktig verksamhet.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta avdelningschef Robert Wallén. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Peter Nytting (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 10 oktober 2025
