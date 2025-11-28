Enhetschef för kulturstöd och analys
Malmö kommun / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2025-11-28
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252694
Vill du leda och utveckla framtidens kulturliv i Malmö stad?
Vi söker en enhetschef för kulturstöd och analys
Kulturförvaltningen i Malmö stad arbetar för att alla invånare ska ha möjlighet att ta del av och skapa kultur. Genom stöd, samverkan och kunskap bidrar vi till ett levande och inkluderande kulturliv som gör kommunen rikare - både socialt och kreativt.
Nu söker vi en engagerad enhetschef som vill vara med och leda utvecklingen av vårt arbete med kulturstöd, analys och kulturstrategisk utveckling.Publiceringsdatum2025-11-28Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef har du en nyckelroll i att forma Malmö stads stöd till kulturlivet. Du leder en grupp kunniga och engagerade medarbetare som arbetar med bidragsgivning, uppföljning, statistik och analys.
Du ser till att kulturstöden hanteras rättssäkert och effektivt - men också att de utvecklas i takt med kulturlivets behov och de kulturpolitiska målen. Genom analys och uppföljning bidrar du till att kulturens värden och effekter synliggörs.
Du ingår i avdelningen Kultur och samhälles ledningsgrupp och deltar aktivt i det strategiska arbetet för att stärka kulturen som en drivkraft i stadens utveckling.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Leda, planera och följa upp enhetens arbete, personal och budget.
• Utveckla kulturstöd och bidragsprocesser i nära dialog med kulturlivet.
• Ansvara för uppföljning, statistik och analys inom kulturområdet.
• Bidra med kulturstrategiska underlag till politiska beslut och verksamhetsutveckling.
• Samverka med kulturaktörer, föreningsliv, region, statliga myndigheter och andra förvaltningar.
• Driva utvecklingsprojekt och bidra till förvaltningens gemensamma mål.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning om minst 180 hp, till exempel inom kultur, samhällsvetenskap eller offentlig förvaltning. Du har minst fem års kvalificerat arbete inom kultursektorn, där du arbetat med kulturstöd, bidragsgivning eller kulturpolitik. Du har erfarenhet av planering, utveckling, handläggning eller utredningsarbete. Därtill har du minst fem års erfarenhet av det fria kulturlivets villkor och förutsättningar. En stor förståelse för kulturpolitik är en förutsättning för att lyckas i detta uppdrag.
Vi ser även att du har minst fem års chefserfarenhet. Du är en inspirerande och trygg chef som bygger förtroende och får människor att växa. Du har förmåga att leda andra i en komplex och föränderlig miljö. Du ser helheten, men har också förmåga att gå ner i detaljer när det behövs. Du trivs i en miljö där kreativitet möter struktur - där du får kombinera samhällsengagemang med ledarskap och utveckling.
Du är kreativ, proaktiv, självständig och ansvarstagande, samtidigt som du är ödmjuk och bra på att samverka med många olika samarbetsparter. Att du är lösningsorienterad, flexibel och har stor initiativförmåga är viktiga egenskaper för att lyckas i rollen.
Du är strukturerad, pedagogisk och har en god administrativ förmåga samt skriver och kommunicerar obehindrat på svenska. Vidare ser vi att du är analytisk och självgående som person med hög integritet. Vi värdesätter också att du är en god kommunikatör med förmåga att skapa dialog, tydlighet och engagemang.
Det är meriterande om du även har erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet och politiskt styrd organisation, samt ledarskapsutbildning och erfarenhet av att skriva kulturpolitiska underlag för politiska beslut.
Om arbetsplatsen
Enheten för kulturstöd och Analys ger genom kulturnämnden stöd till det fria kulturlivet och till studieförbunden i Malmö. Kulturstödet riktas till verksamhet inom konst och kultur samt folkbildning. Med konst och kultur avses i detta sammanhang konstnärliga uttryck inom bland annat musik, scenkonst, bild och form, litteratur och film samt verksamhet inom kulturarv.
Kulturstödet ska bidra till ett jämlikt kulturutövande och kulturdeltagande över hela staden. Barns och ungdomars tillgång till kulturupplevelser ska särskilt uppmärksammas. Aktörer inom det fria kulturlivet ska ha goda förutsättningar att etablera sig och verka i Malmö och att utveckla en verksamhet av hög konstnärlig kvalitet.
Malmö stads kulturstöd ska utgöra en resurs för det fria kulturlivet i Malmö, genom fördelning av ekonomiskt stöd samt dialog, information och rådgivning. Huvuddelen av det ekonomiska stödet riktas till fristående kulturorganisationer, i form av verksamhetsstöd och projektstöd.
Enheten är i en förändring där ökade fokus kommer att läggas på att utveckla analysdelen av enhetens uppdrag tillsammans med medarbetare, avdelningschef och övriga berörda på kulturförvaltningen men även det fria kulturlivet.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100 %
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Intervjuer planeras till vecka 4 januari 2026.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Facklig företrädare (SACO/DIK)
Patrik Nilsson patrik.nilsson@malmo.se 0733-287691 Jobbnummer
9619236