Enhetschef för Brommas parkdrift
2025-08-21
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Välkommen till oss
Bromma har cirka 83 000 invånare och är en av dom stadsdelar i Stockholm stad med högst andel anlagd parkmark.
Vi har 520 hektar naturmark och med tre, snart fyra, naturreservat. På Bromma stadsdelsförvaltning arbetar cirka 2 000 medarbetare inom olika verksamhetsområden. Stadsmiljön är viktigt för Brommaborna och organiseras idag i stadsdelsförvaltningen inom avdelning ekonomi, lokal och stadsmiljö och där inom stadsmiljöenheten.
Under år 2025 och 2026 pågår en övergång från parkdrift på entreprenad till parkdrift i egen regi. Det betyder att vår stadsmiljöenhet med fem medarbetare kommer att omvandlas till ett område där en parkdriftsenhet startas upp och ingår. Parkdriftsenheten förväntas att ha 18 ordinarie medarbetare inklusive enhetschefen, som kan vara du. Under sommarsäsong förväntas enheten förstärkas med säsongs- och feriearbetare. Du kommer att ha områdeschefen för stadsmiljö, som ännu inte är tillsatt, som chef. Parkdriftsverksamheten kommer att utgå från centralt belägen depå i Bromma. Innan denna plats är iordningställd kommer arbetsplatsen att vara på förvaltningskontoret på Bromma blocks.
Du kommer i din roll att bygga upp och utveckla Brommas parkdrift i egen regi. Förutsättningar för att lyckas i ditt uppdrag tror vi är att du brinner för dom gröna frågorna och att du får energi av att se både växter och människor i din omgivning att växa och utvecklas.
Vi erbjuder
Du har möjlighet att utvecklas i din roll som chef i chefsnätverk både inom Bromma stadsdelsförvaltning och Stockholms stad. Du har tillgång till centrala stödfunktioner så som HR, ekonomi etcetera.
Vi erbjuder dig goda anställningsförmåner som kompetensutveckling, friskvårdsbidrag, bra
flextidsvillkor och semesterväxling. Läs gärna om våra förmåner inom Stockholms stad
Förmåner för medarbetare - Stockholms stad
Din roll
Som enhetschef så är du ansvarig för verksamhet, personal och ekonomi. Du ska bland annat:
• Bygga upp och ansvara för utvecklingen av verksamhet i egen regi för parkskötsel, renhållning och vinterväghållning på parkmark
• Driva en effektiv verksamhet inom ramen för budget och ta ansvar för upphandlingar och inköp
• Rekrytera, leda, fördela arbetet och ta ansvar för arbetsmiljöuppgifter inom ramen för ett gott chefs- och ledarskap
• Ansvara för att lagar, riktlinjer och budgetambitioner följs.
Din kompetens och erfarenhet
Du ska ha en relevant akademisk examen eller annan av arbetsgivaren bedömd likvärdig bakgrund.
Du ska ha minst tre års relevant yrkeserfarenhet inom verksamhetsområdet
Du ska ha relevant ledarskapserfarenhet inom verksamhetsområdet.
Du ska ha B-körkort.
Du ska ha mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har relevant chefserfarenhet från verksamhetsområdet.
Det är meriterande om du har arbetat eller för nuvarande arbetar inom verksamhetsområdet i Stockholms stad.
Vi söker dig som är professionell, självgående, mål- och resultatorienterad. Du ska besitta empatiska och samarbetsförmågor. Du ska ha ett gott ledarskap, vara tydlig, visa på ekonomisk medvetenhet och helhetssyn. Du förväntas även vara utvecklingsinriktad, proaktiv och drivande samt kunna kommunicera på ett tydligt sätt.
Du ska kunna ingå i vinterberedskapsorganisationen.
Intervjuer beräknas att påbörjas under vecka 37.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
