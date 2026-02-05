Enhetschef fastighetsinformation
2026-02-05
Det är på regeringens uppdrag som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar vårt gemensamma natur- och kulturarv. Vi förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter - däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.
Som medarbetare är vi stolta över att vara anställda på en myndighet, arbeta utifrån den statliga värdegrunden och få bidra till en positiv samhällsutveckling.
Enheten Fastighetsinformation ansvarar för att utveckla, förvalta och tillgängliggöra information kopplad till Statens fastighetsverks fastighetsbestånd. Enheten består idag av nio medarbetare med kompetenser inom GIS, BIM, ritningshantering, digital utveckling samt informationsstöd till projekt, drift och förvaltning.
Din roll
Som enhetschef leder du enhetens strategiska och operativa utveckling, säkerställer hög kvalitet i leveranserna och driver digitalisering och informationsförvaltning framåt i nära samarbete med verksamheten.
Dina ansvarsområden är:
• Leda, utveckla och coacha enhetens medarbetare och skapa en kultur präglad av samarbete, innovation och ansvarstagande
• Säkerställa att fastighetsinformation är korrekt, aktuell och tillgänglig för projekt, drift och förvaltning
• Driva utvecklingen av GIS-, BIM- och ritningshanteringsprocesser samt digitala arbetssätt
• Utveckla och implementera strategier, mål och handlingsplaner för informationsförvaltning och digital utveckling
• Ansvara för budget, resursplanering och uppföljning inom enheten
• Vara en aktiv del i myndighetens digitaliseringsarbete och samverka med andra enheter, projektledare och externa leverantörer
• Säkerställa att enheten följer relevanta lagar, standarder och interna riktlinjer
Din profil
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av att leda team eller verksamhet
• Mångårig erfarenhet, minst fem år, av arbete med GIS, BIM, ritningshantering eller närliggande områden
• Erfarenhet av digital utveckling, informationsförvaltning eller systemstöd kopplat till fastigheter
• God kunskap och förståelse för fastighetsrelaterade processer inom projekt, drift och förvaltning
• Erfarenhet av förändringsledning och att driva utvecklingsinitiativ
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Akademisk utbildning inom exempelvis samhällsbyggnad, geografi, fastighetsförvaltning, teknik, IT eller annan relevant inriktning
• Erfarenhet av att leda team eller verksamhet inom offentlig sektor eller större organisation
• Erfarenhet av chefsroll i staten
• Kunskap om standarder som CoClass, IFC, ISO 19650 eller liknande
• Erfarenhet av upphandling och leverantörsstyrning
• Erfarenhet av att införa nya digitala arbetssätt eller system
Personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en trygg och närvarande ledare som skapar engagemang och delaktighet. Du har en helhetssyn och ett strategiskt förhållningsätt, men trivs också med att arbeta operativt när det behövs. Du har vidare god analytisk förmåga och kan omsätta komplex information till tydliga beslut och prioriteringar. Du är också lösnings- och utvecklingsorienterad. Du driver förändring och arbetar på ett strukturerat och inkluderande sätt. Du tar aktivt initiativ i sociala relationer och har lätt för att skapa nya relationer.
Så söker du tjänsten
För att söka tjänsten ber vi dig bifoga ditt CV och besvara ett antal urvalsfrågor som utgår från kravprofilen. Vid första urvalet kommer vi endast att utgå ifrån dina svar på frågorna och ditt CV. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att ringa rekryterande chef för att få information om hur du ska skicka in din ansökan.
För frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Maria Östholm tfn 010-478 71 90 71.
Fackliga representanter för Saco-S, Seko och OFR/S nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se.
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Mer information
Anställningsform: Tillsvidare på heltid. SFV tillämpar sex månaders provanställning. SFV tillämpar vidare tidsbegränsade chefsförordnanden med möjlighet till förlängning.
Placering: Stockholm
Tillträde: Enligt överenskommelse
Möjlighet till distansarbete: Ja, det finns möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans.
Innan ett beslut om anställning fattas kan en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) komma att genomföras. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och i vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Statens fastighetsverk verkar inom branscher som är exponerade mot olika risker för oegentligheter, i förbyggande syfte förekommer därför tjänster där lämplighetsprövning genomförs.
Jobba hos oss
På SFV arbetar vi på medborgarnas uppdrag, med utgångspunkt i den statliga värdegrunden och utifrån vår medarbetarbetarpolicy. Medarbetare på SFV har god förståelse för SFV:s uppdrag och mål, tar ansvar och samarbetar. Våra chefer leder vårt arbete genom att ha helhetssyn, leda mot resultat samt skapa delaktighet och involvering.
Ta del av vår medarbetarpolicy och hur det är att jobba hos oss på Jobba hos oss | SFV.
