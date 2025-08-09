Enhetschef Avfall
2025-08-09
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Stadsserviceförvaltningen har ett viktigt och spännande uppdrag i att leverera, samordna och utveckla servicen för invånare och förvaltningar i Mölndals stad. Förvaltningen har cirka 550 medarbetare och är organiserad i fyra verksamhetsområden; måltid och lokalvård, vatten och återvinning, stadsunderhåll samt stab och kund.
Verksamhetsområdet Vatten och Återvinning arbetar för en hållbar framtid genom att säkerställa rent vatten i både kran och vattendrag samt främja en mer hållbar konsumtion med minskat avfall. Vi gör detta genom att utveckla, underhålla och förbättra våra verksamheter.Publiceringsdatum2025-08-09Arbetsuppgifter
Nu söker vi en engagerad och erfaren enhetschef till enheten Avfall. Vill du vara med och skapa en renare och mer hållbar framtid?
Mölndals stad arbetar aktivt och långsiktigt med hållbarhetsfrågor, bland annat i enlighet med den regionala avfallsplanen inom Göteborgsregionen. I den här rollen ansvarar du för ett viktigt samhällsuppdrag: att leda och utveckla kommunens renhållningsarbete och avfallshantering för våra invånare.
Som enhetschef har du en central roll i att driva både den dagliga verksamheten och den långsiktiga utvecklingen. Du leder ett team med cirka 30 medarbetare som hanterar insamling och transport av hushållsavfall, samt ansvarar för drift och kvalitet i våra avfallsflöden.
Du har helhetsansvar för enhetens personal, arbetsmiljö, budget och verksamhetsutveckling. Utöver den dagliga driften arbetar du strategiskt med processförbättringar, samordning inom verksamhetsområdet och utveckling av hållbara arbetssätt. Du ingår i ledningsgruppen för Vatten och Återvinning och bidrar aktivt till att driva hela verksamheten framåt.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill vara med och utveckla framtidens avfallshantering - med fokus på miljönytta, effektivitet och kvalitet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom renhållning, logistik, transport eller hållbar konsumtion.
Du har relevant högskoleutbildning inom till exempel miljö, logistik eller teknik, alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet från liknande verksamhet. Du har tidigare haft en ledande roll med personal- och budgetansvar, och är van vid att leda både människor och processer.
Som chef är du tydlig, prestigelös och motiverande. Du bygger förtroendefulla relationer, lyssnar in organisationens behov och skapar engagemang i gruppen. Du har också modet och förmågan att sätta tydliga mål, fatta beslut och driva förändring på ett strukturerat sätt.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen samarbetar Mölndals stad med Jefferson Wells. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Maria Svedberg på maria.svedberg@jeffersonwells.se
eller rekryteringskonsult Anna Edemyr på anna.edemyr@jeffersonwells.se
.
Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 28 augusti.
