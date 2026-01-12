Enhetschef Arenaservice
2026-01-12
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.
Teknik- och fritidsförvaltningen söker enhetschef till arenaservice
Vi söker en engagerade ledare med ett brinnande intresse för fritidsverksamhet som vill vara med och forma framtidens fritidsverksamhet i Värnamo.
En ny enhetschef till våra idrottsanläggningar, arenaservice, vid Fritidsavdelningen som är en del av Teknik- och Fritidsförvaltningen.
Uppdraget
Uppdraget är att tillsammans med cirka 10 medarbetare underhålla och utveckla kommunens idrottsanläggningar, exempelvis idrottshallar, fotbollsplaner, ishallar, friluftsområden, vandringsleder, badplatser med mera.
Stort fokus ligger på att i nära samverkan möta invånarnas och föreningarnas behov och verksamheter. Våra kunder och besökare använder våra anläggningar nästan dygnets alla timmar och årets alla dagar. Vi möter både breddidrott och elitidrott bland våra kunder. En stor utmaning ligger därför i att tillsammans med medarbetarna optimera rätt kvalitet och tillhandahålla hög servicenivå. Avvägningar mellan kvalitet och resurs är därmed centralt.
Effektivitet nås även genom samverkan och samarbete inom fritidsavdelningen och förvaltningen för att nyttja resurser på bästa sätt.
Enhetschef ansvarar för kvalitet/verksamhet, arbetsmiljö, ekonomi och personal.
Eftersom det är en praktisk verksamhet som både ska förvalta och utveckla innebär uppdraget även analys av investeringsbehov, viss projektledning vid ombyggnation och nybyggnation med mera, optimera fordons- och maskinpark och med stöd genomföra upphandlingar.
Egenskaper och bakgrund
Vi söker en ledare med dokumenterad erfarenhet av att leda verksamhet. Ett modernt ledarskap som bygger på motiverande ledarskap och kommunikation är grunden. Vidare är det önskvärt med erfarenhet av praktiskt ledarskap med tydlig uppdragsstyrning och uppföljning.
Erfarenhet av att förvalta, egenkontroll och utveckla idrottsanläggningar är centralt och ett brinnande intresse för fritidsverksamhet är nödvändigt.
En skicklig samarbetare som tillsammans med kunder, enheter inom förvaltningen och andra aktörer uppnår kvalitet och effektivitet.
En verksamhetsansvarig som finner nöje i att förvalta, följa upp och utveckla, kvalitetsstyra och optimera samt effektivisera och ta stort ansvar för budget och ekonomi.
Högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning är meriterande men inget krav.
B-körkort
Datavana med kunskap i officepaketet.
Mycket god förmåga att hantera svenska språket i tal och skrift.
Teknik- och fritidsförvaltningen. Vi är med och bygger nya anläggningar och fastigheter, underhåller kommunens lokaler och utvecklar friluftslivet. Vi ger även stöd till föreningar och sköter om gator, vägar, parker, dricksvatten och avloppsvatten. Hos oss hittar du dessutom simhallen, hälsocenter och fritidsbiblioteken.
Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/teknik--och-fritidsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/9". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Teknik- Och Fritidsförvaltningen, Fritidsavdelningen, Idrottsanläggningar Kontakt
Jesper du Rietz 0370-377677 Jobbnummer
9679824