Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Ljungaskog tar emot icke skolpliktiga flickor med psykosocial problematik, missbruk och självskadeproblem. Institutionen har i uppdrag att bedriva vård för flickor med särskilda vårdbehov.
Enhetschef
SiS ungdomshem Ljungaskog tar emot icke skolpliktiga flickor med psykosocial problematik, missbruk och självskadeproblem. Institutionen har i uppdrag att bedriva vård för flickor med särskilda vårdbehov. Publiceringsdatum2026-01-28
Vill du utveckla dig som ledare och ändå vara nära personal och ungdomar, då ska du arbeta som enhetschef hos SiS. Som enhetschef har du en viktig roll. Du ingår i institutionens ledningsgrupp och leder och fördelar arbetet på din enhet. Budget- och personalfrågor ligger på ditt bord, liksom ansvaret för att evidensbaserade metoder får genomslag i behandlingen. Du samarbetar internt med många olika yrkesgrupper, och du är naturligtvis nära klienter och ungdomar på din enhet. Du har en spännande roll med stort ansvar. Det är du som får personalen att växa och utvecklas i sitt arbete. Myndigheten arbetar för att utveckla rollen som enhetschef så att de har de befogenhet och resurser för att ta det ansvar som ligger i rollen.
Institutionen är under en pågående organisationsförändring som innebär särskilda utmaningar kopplat till samverkan mellan olika enheter.
Du kommer att vara enhetschef på Solbacken som är en MBB-avdelning (mottagning- och behovsbedömning). Avdelningen är ofta ett första steg för placerade ungdomar för att utreda framtida adekvata vårdinsatser för att motivera och uppmuntra ungdomar till förändring.
Utöver det dagliga arbetet på enheten ansvarar du även för:
• Personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet.
• Leda metodutveckling, dokumentation och uppföljning.
• Du ingår i institutionens ledningsgrupp och ska förutom enhetsansvar verka för institutionens utveckling.
• Du ingår också i institutionens chefberedskap enligt rullande schema.
Till din hjälp har du flera kollegor en gruppledare, en behandlingssekreterare samt avdelningspersonal bestående av behandlingspedagoger och behandlingsassistenter.
Alla enhetschefer ingår i ett internt nätverk med kollegor i samma yrkesroll som samlas vid regelbundna fortbildningsdagar. SiS har ett chefsprogram med olika inriktningar som stärker dig som chef och ledare och du har stora möjligheter att öka din kompetens.
Kvalifikationer
• Det är ett krav att du har en akademisk utbildning om minst 180hp som skapar förutsättningar för att på ett fullgott sätt lösa ovanstående arbetsuppgifter. Socionomutbildning, utbildning inom samhällsvetenskap eller beteendevetenskap men annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig kan komma ifråga.
• Det är även ett krav att du har dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat som chef/ledare med helhetsansvar för personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet.
• Samt att du har B-körkort och tillgång till bil med inställelsetid på max 1 h under beredskap.
Meriterande:
• Ledarskapserfarenhet från arbete inom missbruksvård, institutionsvård, socialtjänst eller motsvarande.
• Erfarenhet av att arbeta med målgruppen eller har erfarenhet av socialtjänst eller psykiatri.
• Erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning.Dina personliga egenskaper
• Du är strukturerad och tydlig i ditt ledarskap.
• Kan skapa ett gott samarbete både inom institutionen och med våra samarbetspartners.
• Har förmågan att engagera din personal och skapa ett arbetsklimat som präglas av delaktighet, utveckling och arbetsglädje.
• Du har en prestigelös inställning och utövar ett moget ledarskap genom förmågan att balansera myndighetens, personalgruppens och klienters mål och behov.
• Du har en god samarbetsförmåga, är flexibel och har förmågan till helhetssyn.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på ledarskap överensstämmer med vår.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 20 februari.
Fackliga företrädare:
OFR/S: Cecilia Hyberg, 0104537273, Cecilia.Hyberg@stat-inst.se
SEKO: Rita Nilsson, Rita.Nilsson@stat-inst.se
SACO S: Henrik Isgren, 0104534023, Henrik.Isgren@stat-inst.se
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Läs gärna mer om oss på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.
