Enhetschef
Västra Götalandsregionen / Sjukvårdschefsjobb / Härryda Visa alla sjukvårdschefsjobb i Härryda
2025-12-29
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Härryda
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Vi söker dig som vill bli enhetschef på Närhälsan Hindås vårdcentral med ambitionen att utveckla verksamheten tillsammans med alla medarbetare.
Som enhetschef hos oss får du möjlighet att utvecklas i ditt ledarskap tillsammans med verksamhetens ledningsgrupp och dina övriga medarbetare på vårdcentralen.Publiceringsdatum2025-12-29Om företaget
Välkommen till Närhälsan Hindås vårdcentral! Vi har cirka 4 000 listade patienter och möter både inflyttade barnfamiljer samt en äldre befolkning med stort förtroende för vårdcentralen. Hindås är en växande ort med goda pendlingsmöjligheter med buss och tåg från både Göteborg och Borås. Avgiftsfri parkering finns i direkt anslutning till vårdcentralen.
Hos oss arbetar ett engagerat och kompetent team där vi bland annat erbjuder våra patienter diabetes- och astma/KOL-mottagning. Vår BVC är en del av ortens uppskattade familjecentral och vi har ett välfungerande samarbete med Härryda kommun kring hemsjukvård och särskilt boende.
Vi är stolta över vår vårdcentral och arbetsplatsen präglas av samarbete, arbetsglädje och ansvarstagande. Nu söker vi dig som vill ta en ledande, samordnande och utvecklande roll i verksamheten och bidra till att stärka både arbetsmiljö och arbetssätt.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta våra patienters behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Som enhetschef på Hindås vårdcentral har du arbetsgivaransvar för vårdcentralens samtliga professioner och därtill ingår ansvar för verksamhet, ekonomi, bemanning, schemaläggning och arbetsmiljö. Du har ett övergripande ansvar för den dagliga driften på vårdcentralen och har ett tätt samarbete med vårdcentralchefen, som är vårdcentralchef på Närhälsans vårdcentraler i både Hindås och Landvetter. Tillsammans arbetar ni för hela vårdcentralens utveckling för att den ska bli konkurrenskraftig och attraktiv. Du ingår i den gemensamma ledningsgruppen för Hindås och Landvetter vårdcentral. Samarbete sker också med stödfunktionerna HR, ekonomi och verksamhetsutveckling. Kliniskt arbete på vårdcentralen kommer att ingå som en del av i tjänsten.
Om dig
Du har relevant högskoleutbildning för uppdraget och har erfarenhet från arbete som chef och/eller ledare, med fördel inom hälso- och sjukvårdsverksamhet. Du har även tidigare erfarenhet från arbete med personal- och resultatansvar. Det är meriterande om du har chefs- och/eller ledarutbildning samt erfarenhet av arbete inom primärvård.
Vi söker dig som är tydlig och lyhörd i ditt ledarskap. Dessutom är du mål- och resultatorienterad, samt har ett stort intresse och vilja att driva utveckling. Du har en god analytisk förmåga och ett strategiskt arbetssätt för att stödja verksamheten. I ditt ledarskap är du en person som är lyhörd samt engagerar, motiverar och involverar din personal för att driva verksamheten framåt.
Du är en förebild och normskapare som är lojal med organisationen och de beslut som fattats. Genom delaktighet skapar du förutsättningar för gott samarbete på arbetsplatsen. Att utveckla dig själv är en del av din vardag. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.
I ditt chefskap arbetar du i linje med Västra Götalandsregionens fyra chefskriterier som är Värdegrundsbaserat, Mål- och resultatorienterat, Kommunikativt och Utvecklingsorienterat chefskap. Läs gärna mer information om Västra Götalandsregionens fyra chefskriterier: Länk till vår hemsida
Rekryteringsprocessen
Urval sker löpande under ansökningstiden och vi planerar för intervjuer den 20 januari på Regionens Hus i Göteborg.
Chefsrekrytering inom Närhälsan följer chefsrekryteringsprocessen i Västra Götalandsregionen och vi utgår från våra fyra chefskriterier. Som en del av urvalsprocessen kommer även djupintervju och testning ske på Center för chefsrekrytering under vecka 5 där du förväntas vara tillgänglig.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7426". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Närhälsan Hindås vårdcentral Kontakt
Ulrika Fredriksson Ebbeus, Tf. Vårdcentralchef 072-2059651 Jobbnummer
9665513