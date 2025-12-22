Enhetschef
2025-12-22
Närservice, Eksjö
Är du en erfaren, engagerad och stöttande ledare som söker ett omväxlande arbete där du får arbeta med både medarbetaren och kunden i fokus? Då har vi möjligheten för dig. Varmt välkommen att söka tjänsten som enhetschef på Närservice i Eksjö!
Rollen som enhetschef inom städ och vårdnära service
Våra medarbetare inom Närservice gör ett viktigt och meningsfullt jobb. Som en viktig del i kedjan för en god och säker vård arbetar de med städ och det vi kallar vårdnära servicetjänster i vården och andra verksamheter inom Region Jönköpings län. Nu söker vi dig som vill leda en av våra enheter i rollen som enhetschef, en möjlighet som finns tillgänglig då en av våra nuvarande kollegor går vidare till nya uppdrag inom Region Jönköpings län.
Som enhetschef hos oss får du arbeta utifrån både ett kund- och medarbetarperspektiv. Du har verksamhets-, budget och personalansvar för din enhet med cirka 20 medarbetare och du ansvarar för ledning, samordning och utveckling inom din grupp. Arbetet är omväxlande och innebär bland annat kundkontakt, budgetering, ekonomisk uppföljning, viss verksamhetsutveckling, kvalitetssäkring och kompetensutveckling för dina medarbetare. En viktig del i ditt arbete är att jobba med bemanning, rekrytering, rehabilitering och introduktion av nya medarbetare. Vi är just nu mitt i ett stort utvecklingsarbete där vi sätter stort värde på att du som enhetschef är engagerad och bidrar med dina idéer och perspektiv.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Du kommer att ha din huvudsakliga placering på din enhet på Höglandet, men i tjänsten ingår också att stötta upp dina chefskollegor i Värnamo och vara på plats där cirka en gång per vecka. Du kommer därför att lära känna även medarbetarna i Värnamo och vara ett viktigt stöd även för dem.
Din blivande arbetsplats
Du blir del av en chefsgrupp med 4 enhetschefer på Höglandet som stöttar varandra i det dagliga arbetet, och du får också chefskollegor i Jönköping och Värnamo.
Inom Närservice är vi cirka 430 medarbetare som utgår från Höglandssjukhuset, Länssjukhuset Ryhov och Värnamo sjukhus och servar verksamheter inom hela Region Jönköpings län. Vi har en verksamhetsidé som sätter kunden i fokus och erbjuder vården och övriga verksamheter inom Region Jönköpings län daglig städning samt vårdnära servicetjänster. Läsa gärna mer om Närservice som arbetsplats: Närservice som arbetsplats (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/verksamhetsstod-och-service-som-arbetsplats/narservice/)
Närservice är en del av verksamhetsområdet Verksamhetsstöd och service. Läs om hur Verksamhetsstöd och service hjälper våra kunder, hur vi jobbar med kvalitet som strategi och värnar mänskliga rättigheter med mera: Verksamhetsstöd och service som arbetsplats (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/verksamhetsstod-och-service-som-arbetsplats/)Publiceringsdatum2025-12-22Profil
Vi söker dig som är en lyhörd och erfaren ledare, som på ett naturligt sätt har både medarbetarna och kunderna i fokus. Du brinner för att skapa värde genom god service och vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med din arbetsgrupp. Vi tror att du är en trygg och pålitlig person med personlig mognad, som sprider motivation och bidrar till trivsel och arbetsglädje. Du är tydlig, kommunikativ och har en förmåga att få andra att växa. Det är också viktigt att du fungerar väl i samarbete med andra, såväl chefskollegor som medarbetare och kunder.
Har du tidigare haft en chefsroll eller personalansvar är det meriterande. Erfarenhet från servicebranschen eller arbete nära kunder är ett plus, likaså om du kan en del om städ och lokalvård - men det är inget krav. Vi ser gärna att du har minst gymnasieutbildning, och om du dessutom har studerat vidare inom ledarskap, personal/beteendevetenskap så är det också meriterande. Du behöver kunna svenska flytande i både tal och skrift.
Då resor inom länet förekommer i tjänsten är B-körkort ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Som enhetschef kommer du ingå i ledningsgruppen med chefer för Närservice Region Jönköpings län. Du blir del av de goda samarbeten vi har med stödfunktioner och kringliggande verksamheter och får jobba i nära kontakt med våra kunder. I den här tjänsten finns också goda möjligheter för dig att bidra med din kunskap och kompetens inom service till vår verksamhet. Inom Närservice är vi måna om att ge våra medarbetare, med alla sina erfarenheter och olikheter, chansen till att vara med och påverka - detta får du vara med och bidra till.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Maria Lekström, områdeschef Närservice, 070-210 42 92, maria.lekstrom@rjl.se
, eller Helena Hultqvist, områdeschef Närservice, 010-24 21107, helena.hultqvist@rjl.se
.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Rekryteringsprocessen kommer att bestå av inledande digitala intervjuer som är planerade den 20 och 23 januari. Därefter genomförs fysiska intervjuer som är planerade den 28 och 29 januari. I denna rekrytering kommer vi även att använda oss av arbetsprov och testverktyg. Här kan du läsa mer om hur vi använder vi oss av personlighets- och färdighetstester i rekryteringsprocessen: (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/tester/)Personlighets-
och färdighetstester, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/tester/).
Sista ansökningsdag är den 11 januari 2026.
Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/).
