Enhetschef
Om jobbet
Motiveras du av att leda andra, skapa förutsättningar och bygga förtroende för att tillsammans nå resultat och utveckling? Har du erfarenhet av att leda i förändring och skapa goda förutsättningar efter en period av osäkerhet? Då kan du vara den vi söker.
Vi söker nu en närvarande och tydlig chef till enheten kund, vi söker dig som kan ge stabilitet, trygghet och riktning framåt. Just nu pågår en översyn av organisationen där enheten kund kommer ingå som en av tre enheter i en större avdelning. Utöver enheten kund, så ingår kansli och digitalisering samt ekonomi, HR och kommunikation. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp där vi tillsammans driver utvecklingen av hela avdelningens område, med fokus på att bidra till förvaltningens måluppfyllelse i stort.
Du får ansvar för åtta kompetenta och engagerade medarbetare med olika roller och uppdrag. Enheten arbetar med att inhämta behov, föra dialog med stadens verksamheter och näringsliv samt samordna och utveckla kunddialogen. Fokus ligger på att skapa värde för våra kunder genom lyhördhet, samarbete och kontinuerlig utveckling. Detta sker bland annat genom kundrådgivning, utbildningsverksamhet, nätverk samt dialog.
Som enhetschef har du ett helhetsansvar för att skapa tydliga mål, strukturer och arbetsformer. Du leder och fördelar arbetet, planerar och följer upp samt utvecklar både verksamheten och medarbetarna. En central del av uppdraget blir att bygga upp tillit och förtroende i gruppen, tydliggöra roller och skapa en gemensam riktning.
Om dig
Vi söker dig med relevant högskoleexamen inom exempelvis samhällsvetenskap, kommunikation, marknadsföring eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet av ledarskap, där tidigare chefserfarenhet ses som ett plus. Vi ser också att du tidigare har drivit förändrings- eller utvecklingsarbete i en större organisation och trivs med att skapa ordning och tydlighet.
För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av kundrelationer, gärna inom offentlig sektor eller annan komplex verksamhet. Erfarenhet av arbete inom inköp, upphandling eller administrativ service är meriterande. Vi ser det även som meriterande om du har kunskap om kommunikations-, utbildnings- eller kompetensutvecklingsinsatser.
Som ledare är du tydlig, stabil och tillitsfull. Du kan möta en grupp som behöver trygghet och vägledning, och du ser vikten av att bygga samarbete och gemensamt ansvar. Du har förmågan att lyssna, skapa delaktighet och samtidigt fatta beslut och driva framåt när det behövs.
Hos oss får du tillsammans med kunniga kollegor arbeta med ett meningsfullt uppdrag som påverkar och gör skillnad för många. Vi vill att vår arbetsplats präglas av dialog och samarbete och främjar ett hållbart arbetsliv med balans. Vi arbetar i trevliga lokaler mitt inne i stan och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner.
Inköps- och upphandlingsförvaltningen leder Göteborgs Stads inköpsstrategiska arbete. Vårt uppdrag är att se till att stadens inköp är effektiva, resurssmarta och hållbara över tid. Det gör vi genom att sätta övergripande strategier, upphandla gemensamma avtal och stötta hela Göteborgs Stad med tjänster inom inköp, såsom inköpsanalys, utbildningar och olika typer av konsulttjänster.
Göteborgs Stad köper in varor och tjänster för runt 31 miljarder varje år. Det gör oss till en av Sveriges största inköpare och med det kommer stort ansvar och stora möjligheter. I våra centralt placerade lokaler arbetar cirka 100 drivna kollegor med att tillsammans göra skillnad för dem som bor, lever och arbetar i Göteborg.
Vill du veta lite mer om oss och hur det är att arbeta på förvaltningen, https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-pa-inkops-och-upphandlingsf%C3%B6rvaltningen
