Enhetschef
2025-09-15
Är du en trygg och erfaren ledare inom myndighetsutövning?
Nu söker vi en enhetschef till ett spännande uppdrag i Dalarnas län. Uppdraget pågår 1 oktober 2025 - 28 februari 2026 med möjlighet till förlängning och ger dig chansen att leda en verksamhet med stort ansvar och samhällsnytta.
Ditt uppdrag:
Som enhetschef leder du enheten för myndighetsutövning och administration. Här arbetar biståndshandläggare inom äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri, avgiftshandläggare samt controllerfunktioner. Din roll blir att leda och utveckla verksamheten, stötta medarbetarna i deras bedömningar och samtidigt säkerställa att lagstiftning, praxis och kommunens riktlinjer följs.
Du har fullt ansvar för verksamhet, personal, budget och blir en viktig del i att driva utveckling, samarbete och kvalitet inom området.
Vi söker dig som:
Har högskoleutbildning som socionom eller annan relevant utbildning.
Har minst två års erfarenhet inom den aktuella verksamheten.
Har minst tre års erfarenhet som chef med personal- och budgetansvar.
Har aktuell erfarenhet av myndighetsutövning (minst 12 månader de senaste två åren).
Har goda kunskaper och erfarenhet inom:
biståndshandläggning LSS/socialpsykiatri (minst 3 år de senaste 10 åren),
biståndshandläggning inom äldreomsorg (minst 1 år de senaste 10 åren).
Har erfarenhet av förändringsledning samt arbetsledning i liknande verksamhet.
Har god kännedom om SoL, LSS och relevanta lagstiftningar.
Är en trygg, lyhörd och utvecklingsorienterad ledare som ser helheten och skapar arbetsglädje.
Omfattning:
Heltid, 100 %. Arbetstid vardagar 08:00-17:00.
Period:
1 oktober 2025 - 28 februari 2026, med möjlighet till förlängning upp till 12 månader.
Om Talangbron:
På Talangbron har vi lång erfarenhet av att matcha rätt personer med spännande uppdrag inom både offentlig och privat sektor. Vi finns med som stöd genom hela processen, från första kontakt till att uppdraget är i gång. Hos oss får du en personlig och trygg bemanningslösning där dina styrkor tas tillvara och utvecklas. Vårt mål är att du ska känna dig uppskattad, delaktig och motiverad i ditt uppdrag.
Vi erbjuder:
Ett utvecklande chefsuppdrag inom myndighetsutövning.
Möjlighet att leda en verksamhet med stor betydelse för invånarnas vardag och rättigheter.
Stöd och nära kontakt med våra rekryteringskonsulter under hela uppdraget.
Boende vid behov under uppdragsperioden.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag, vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 22 september 2025.
