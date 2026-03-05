Engagerad Gruppchef El/Automation
2026-03-05
Vill du vara med och påverka verksamheten genom att utveckla medarbetarna omkring dig? Har du dessutom en bakgrund inom el/automation och vill kombinera ledarskap med operativa teknikfrågor?
Vi söker en Gruppchef inom El/Automation som med stort engagemang vill vara med och driva det operativa underhållet på Bravikens Pappersbruk.
Din nästa arbetsplats
Bravikens Pappersbruk är ett av världens mest produktionseffektiva pappersbruk. Med avancerad teknik förädlar vi den svenska skogen till innovativa specialpapper som bland annat används till magasin, böcker, direktreklam och förpackningar. Hos oss arbetar närmare 400 medarbetare. Vårt bruk ligger vid Bråvikens vackra strand utanför Norrköping.
Din framtida utmaning
Som Gruppchef El/Automation har du en kombinerad roll med personal- och verksamhetsansvar. Du leder ett team om åtta el- och automationstekniker och ansvarar för planering och genomförande av underhållsinsatser på Södra sidan.
Södra sidan består av:
• Ångkraftcentral
• Vatten & avlopp
• Vedhantering
• Termomekanisk massatillverkning
I rollen har du ett operativt och närvarande ledarskap med fokus på drift, arbetsmiljö och säkerhet, engagemang och delaktighet. Du arbetar aktivt tillsammans med andra för att skapa arbetsglädje och goda resultat. Till din hjälp har du, förutom dina medarbetare, ett nära samarbete med gruppchefskollegor, driftverksamheten samt övriga medarbetare inom underhåll.
För att lyckas i rollen
För att trivas och lyckas i rollen som Gruppchef El/Automation har du ett gott tekniskt kunnande inom området, förvärvat genom både utbildning och erfarenhet. Du har ett stort intresse för ledarskap och har på något sätt arbetat med arbetsledning.
Du är en närvarande och trygg ledare som motiverar andra och skapar engagemang för att nå gemensamma mål. Samtidigt har du ett prestigelöst och lösningsorienterat arbetssätt och trivs med att samarbeta med andra funktioner i verksamheten.
Vi ser gärna att du har:
teknisk kompetens inom el och/eller automation
erfarenhet från industriell verksamhet eller underhåll
erfarenhet av arbetsledning eller ledarskap, formellt eller informellt
god förmåga att kommunicera tydligt i tal och skrift
ett strukturerat arbetssätt och god planeringsförmåga
god datorvana och lätt för att lära dig nya system
B-körkort är ett krav då beredskap ingår i tjänsten.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en utmanande och utvecklande chefsroll där du har ett tydligt mandat och förväntas påverka och utveckla din verksamhet inom Bravikens pappersbruk. Vi sätter dig som medarbetare i fokus, vilket innebär att vi lägger stor vikt vid introduktionen så att du kommer in i rollen på ett bra sätt. Alla våra nyanställda chefer får utbildning för att ha rätt verktyg och förutsättningar för att kunna prestera sitt bästa i sin roll.
Hos oss får du det bästa av två världar. På Bravikens pappersbruk arbetar vi i en prestigelös organisation med snabba beslutsvägar och korta avstånd från idé till genomförande. Samtidigt som vi är tillräckligt små för att du ska kunna påverka, har vi också styrkan som koncern med musklerna att genomföra.
Ansök redan idag!
Tjänsten är på heltid, dagtid, med placering på Bravikens pappersbruk utanför Norrköping.
