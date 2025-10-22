Engagerad Förskollärare
2025-10-22
VI SÖKER DIG, engagerad och professionell förskollärare som vill utmana våra härliga barn till upptäckter och lärande. För oss är hög kvalité inom våra verksamheter lika med ett närvarande ledarskap och pedagoger som får utvecklas, känna uppskattning och som trivs med sin profession. Vi tror på mångfald och att allas olika kompetenser behövs och höjer vår gemensamma förmåga och ger kraft till utveckling. Ska vi möta och utmana barn via de 100 språken behöver vi minst 100 kompetenser och intressen i kollegiet. Vår barnsyn speglar ett rikt och kompetent barn som med iver upptäcker och utforskar sin omvärld. Ett barn som kan, vill och vågar från första stund. Vi ska se och ge varje barn det bästa förutsättningarna, att genom lek och utforskande utvecklas, lära och må bra. Vi tror att lärande sker i samspel, genom glädje, vänskap, fantasi, humor och lekfullhet. I barngruppernas lärprocesser, delar de sin kreativitet och sina idéer och tankar med varandra och värdet av gruppen och det kollektiva lärandet lyfts fram och blir avgörande för processen.
Nu söker vi dig som vill driva förskolan framåt tillsammans med förskolans fantastiska pedagoger, och skapa en givande plats för barnen att utvecklas i. Förskolan är en liten familjär förskola med plats för 32 barn och ligger i Solna. Förskolan är uppdelad på 2 avdelningar, en 1-3 års och en 3-5 års grupp.
Vi arbetar aktivt med lärande och vistelse i vår närmiljö och är bra på att använda skogen och parker som vår lärmiljö. De äldre barnen har en utflyktsdag i veckan och de yngre är ute varje dag. Inom företaget värnar vi om varandra och tycker det är viktigt att både arbeta och ha roligt tillsammans.
Virvelvinden tillhör koncernen Tivoli förskolor och har ett nära samarbete med flera av koncernens förskolor som ligger i Stockholm och Västerås. Förskollärare och barnskötare har gemensamma nätverk som drivs av företagets gemensamma utvecklingschef. Det är som en del i vår kompetensutveckling i företaget Tivoli förskolor.
TJÄNST
1 fast 75% tjänstPubliceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
Som förskollärare är du pedagogiskt ansvarig för en avdelning på förskolan, där du planerar och leder det pedagogiska arbetet framåt.
Vi söker dig som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla och fördjupa ett utforskande arbetssätt. Någon som ser den pedagogiska miljön som föränderlig och som ett stöd för barnens kreativitet och lekfulla lärande. Du arbetar med pedagogisk dokumentation som redskap och leder samtal och reflektion, även där barn deltar, i syfte att utveckla innehållet i förskolan. Du utvecklar verksamheten så att barn erbjuds många olika vägar till lärande och utveckling där det digitala uttryckssättet är en del av arbetet. Du skapar möjlighet till reellt inflytande för förskolans barn och familjer. Du använder dator och mobiltelefoner som verktyg i ditt dagliga arbete.Kvalifikationer
Du är utbildad legitimerad förskollärare och har intresse av ett utforskande arbetssätt med pedagogisk dokumentation som verktyg. Du är nyfiken på barns tankar och värnar de demokratiska värdena.
Som person är du målmedveten och tycker att det är roligt med utvecklingsarbete. Du tar egna initiativ utan att förlora helhetssynen på verksamheten. Du kan leda arbetslaget, har god samarbetsförmåga och skapar goda relationer med såväl kollegor, barn som vårdnadshavare. Du är tydlig i din kommunikation och har förmågan att kombinera teori och praktik i ditt vardagliga arbete. Du är en ansvarstagande person som aktivt tar tag i arbetsuppgifter och är öppen för förändring.
KRAV
- Eftergymnasial utbildning, 2-4 år. Förskollärarexamen. Lärarexamen-förskola. Enbart ansökan av behöriga förskollärare med förskollärarlegitimation kommer beaktas.
- Svenska i tal och skrift.
• God engelska.
• Vana att arbete med datorer och mobiltelefoner som verktyg.
VI ERBJUDER
Egen planeringstid
Kompetensutveckling
Fria pedagogiska måltider
Arbetskläder utomhus
Friskvårdsbidrag
Tillträde sker i överenskommelse med rektor. Vi påbörjar urvalsprocessen löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag! Har du frågor angående tjänsten så är du välkommen att kontakta rektor Rikard Junkergård, på telefon 072-2516035 eller rektor@virvelvindensolna.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
E-post: rektor@virvelvindensolna.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Virvelvinden i Solna AB
(org.nr 556844-6099)
171 42 SOLNA Kontakt
Rektor
Rikard Junkergård rektor@virvelvindensolna.se 0722516035 Jobbnummer
