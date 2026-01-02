Engagerad Ekonomiassistent sökes
2026-01-02
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
Vi söker en dynamisk ekonomiassistent för att stärka vår kunds ekonomiavdelning i Landskrona. Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och har ett öga för detaljer!
Om rollen
Är du en strukturerad och energisk ekonomiassistent? Vi på Lavori söker nu en engagerad medarbetare till vår kund i Landskrona som brinner för ekonomi. Du kommer att ha en central roll i hanteringen av deras ekonomiska processer och din noggrannhet kommer vara avgörande för att lyckas.
Som ekonomiassistent kommer du att ha varierande arbetsuppgifter där de huvudsakliga arbetsuppgifterna är:
Avstämning av balanskonton och löpande bokföring
Upprättande av koncerninterna fakturor
Bokföring av koncerninterna transaktioner
Redovisning av AGI, moms och uttagsskatt.
Du kan även komma att arbeta med kvartalsvisa avstämningar av taxebundna kostnader, och kostnader för skötselavtal. Dessutom kan det komma att ingå diarieföring av handlingar till personalakter, avtalsadministration och administration av fakturahanterare i dina uppgifter.
Uppdraget är ett konsultuppdrag, som förväntas pågå i 2 år, där du kan välja att bli anställd hos Lavori, eller fakturera via eget bolag.
Kundens nuvarande behov är 50 % av en heltidstjänst, motsvarande cirka 20 timmar per vecka och cirka 80 timmar per månad. Behovet av arbetstimmar är fördelat enligt följande:
Vecka 1, varje månad, omfattar 40 timmar. Övriga cirka 40 timmar fördelas jämnt över resterande veckor i respektive månad.
Tveka inte att söka idag och ta nästa steg i din karriär! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Arbetsgivare Lavori AB (org.nr 559349-5111)
Arbetsplats Landskrona
9668065