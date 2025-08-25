Energitekniker till Ömangruppen i Nyköping!
2025-08-25
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
, Norrköping
, Södertälje
, Eskilstuna
, Linköping
PropTech Energy är en koncern med fem innovativa och expansiva bolag Ömangruppen, Axcell Fastighetspartner och P2 Energi, Alova och Inflo Ventilationsservice. Bolagen erbjuder helhetslösningar för fastigheter, med specialkompetens inom alla olika områden. Vi tar ansvar för helheten, eller hjälper till men enskild punktinsatser, helt utifrån kundens behov. Vi finns på ett 30-tal platser i landet och har totalt cirka 500 medarbetare.
Har du erfarenhet av servicearbete inom ventilation, styr/regler, kyla eller värme/energi? Vi på Ömangruppen söker nu en energitekniker till vårt team bestående av tre energitekniker och en serviceledare i Nyköping! Här får du arbeta med frihet under ansvar, samtidigt som du blir en del av ett sammansvetsat team som stöttar varandra och alltid strävar efter nöjda kunder. Vi är övertygad om att din erfarenhet och kompetens är en viktig del i att skapa trygghet och kvalitet för våra kunder. Vi ser att du är en strukturerad och serviceinriktad person som alltid gör ditt bästa för att leverera hög standard i ditt arbete och värdesätter gemenskap, samarbete och engagemang. Låter det som ditt nästa steg? Skicka in din ansökan idag!
"Mitt namn är Anders och jag arbetar som serviceledare på Ömangruppen. Som chef är jag lugn, trygg och vill att mina medarbetare ska utvecklas och trivas på arbetet. Jag har en lång erfarenhet i från branschen och är gärna ett bollplank när det behövs. Jag ser fram emot din ansökan!" - Anders Gustafsson, Serviceledare
Ömangruppen erbjuder fullständiga lösningar inom allt som rör ventilation, värme, kyla och automation. Vi verkar inom områdena energi, miljö och projekt. Ömangruppen är ett värderingsstyrt företag. Våra värderingar skapar inte bara en gemenskap och vi-känsla, utan styr också hur vi arbetar i vardagen. Våra medarbetare är vår främsta tillgång. Ömangruppen har stort fokus på hållbarhet. Tillväxt måste vara hållbart på alla sätt. Därför arbetar vi med tre olika fokusområden - en attraktiv arbetsplats, en planet i balans och styrning mot hållbara val - där kan vi göra verklig skillnad och minimera de fotspår vi lämnar efter oss. Som medarbetare på Ömangruppen är det viktigt att du vill vara med och göra skillnad för framtidens klimat. Hela koncernen är miljödiplomerad och vi arbetar enligt miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas. Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Som energitekniker hos oss på Ömangruppen arbetar du med servicearbete inom områden som ventilation, styr/regler, kyla och värme/energi. Du ser till att ditt arbete ute hos våra kunder leder till väl underhållna anläggningar med sänkta energi- och driftkostnader. Du etablerar och underhåller relationer med såväl nya som befintliga kunder. Du ansvarar för att självständigt driva projekt.
• service och underhåll
• genomföra felsökningar
• utföra mindre servicemontage
• injusteringar och styr- och regler
• akutservice ute hos kund
• bedriva merförsäljning
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Utbildning eller arbetslivserfarenhet inom ventilation, kyla, el och/eller vvs
• God systemvana
• Goda kunskaper i Office.
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Meriterande med kylcertifikat
• Meriterande med utbildning eller arbetslivserfarenhet inom styr- och regler.
Som energitekniker är du en engagerad problemlösare som trivs i en roll med många kontakter och höga krav på servicetänk. För tjänsten är det viktigt att du kan ta egna initiativ och kan arbeta med frihet under ansvar. Du trivs i kontakt med både kunder och kollegor och har en mycket god samarbetsförmåga.
Social Hållbarhet
Det är lätt att likställa hållbarhet med klimat- och miljöfrågan, men för oss handlar hållbarhet också om det sociala. Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar och en möjlighet att kunna påverka våra medarbetares vardag. Vi värnar om din utveckling och satsar på både interna och externa utbildningar för våra medarbetare. Vi vet att växer du, växer vi! Det sociala klimatet hos oss präglas av prestigelöshet och gemenskap, där vi tillsammans hjälps åt att leverera högkvalitativ service hos våra kunder. Vi har korta beslutsvägar och du har möjlighet att kunna påverka din vardag. Du kan räkna med tryggheter som kollektivavtal, utvecklingsmöjligheter, friskvård och företagshälsovård - en välmående personalstyrka är lika med ett välmående bolag. Människor avgör!
Vi gör var vi säger och håller vad vi lovar!
Läs mer om vårt arbete med hållbarhet och våra förmåner HÄR.
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Lön: Enligt överenskommelse
• Plats: Nyköping
• Omfattning: Heltid
• Arbetstider: Vardagar, 07.00 - 16.00
Ansökan
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Anders Gustafsson på +46735427172.
Urval sker efter sista ansökningsdag 2025-09-25.
