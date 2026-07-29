Söker förare i Sundsvall

Svea Lager &logistik AB / Fordonsförarjobb / Sundsvall
2026-07-29


Visa alla fordonsförarjobb i Sundsvall, Timrå, Mark, Härnösand, Nordanstig eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Svea Lager &logistik AB i Sundsvall, Umeå, Luleå eller i hela Sverige

Förare sökes till Sundsvall

Publiceringsdatum
2026-07-29

Kvalifikationer
Körkort kategori B (europeiskt eller svenskt)
Engelska eller svenska
Laglig vistelse i Sverige och arbetstillstånd

Jobbet är intressant och varierat — du kommer att arbeta både som förare och lagerarbetare (ta emot varor, sortera, planera och köra ett par gånger i veckan).
Skicka ditt CV till: hrtransbud@gmail.com
Obs! CV utan kontakt telefonnummer kommer inte att beaktas. Tjänsten är brådskande och rekryteraren har tyvärr inte tid att föra en e-post korrespondens med alla kandidater.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
E-post: hrtransbud@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbete i Sundsvall".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Svea Lager &logistik AB (org.nr 559060-4426)
Timmervägen (visa karta)
863 41  SUNDSVALL

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Svea Lager & Logistik AB

Jobbnummer
10015550

Prenumerera på jobb från Svea Lager &logistik AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Svea Lager &logistik AB: