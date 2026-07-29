Söker förare i Sundsvall
Svea Lager &logistik AB / Fordonsförarjobb / Sundsvall Visa alla fordonsförarjobb i Sundsvall
2026-07-29
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Förare sökes till SundsvallPubliceringsdatum2026-07-29Kvalifikationer
Körkort kategori B (europeiskt eller svenskt)
Engelska eller svenska
Laglig vistelse i Sverige och arbetstillstånd
Jobbet är intressant och varierat — du kommer att arbeta både som förare och lagerarbetare (ta emot varor, sortera, planera och köra ett par gånger i veckan).
Skicka ditt CV till: hrtransbud@gmail.com
Obs! CV utan kontakt telefonnummer kommer inte att beaktas. Tjänsten är brådskande och rekryteraren har tyvärr inte tid att föra en e-post korrespondens med alla kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
E-post: hrtransbud@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbete i Sundsvall". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svea Lager &logistik AB
(org.nr 559060-4426)
Timmervägen (visa karta
)
863 41 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svea Lager & Logistik AB Jobbnummer
10015550