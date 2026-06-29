Energitekniker till Ömangruppen i Nyköping!
Ömangruppen Svenska AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Nyköping Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Nyköping
2026-06-29
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PropTech Energy är en koncern med tio innovativa och expansiva bolag bestående av Ömangruppen, Axcell Fastighetspartner, P2 Energi, Alova, Inflo Ventilationsservice, Secon, APS drift och underhåll, JFK, KEAB samt Engi. Bolagen erbjuder helhetslösningar för fastigheter, med specialkompetens inom alla olika områden. Vi tar ansvar för helheten, eller hjälper till men enskilda punktinsatser, helt utifrån kundens behov. Vi finns på ett 30-tal platser i landet och har totalt cirka 800 medarbetare.
Ladda batterierna i sommar och blicka framåt mot en spännande höst. Hos Ömangruppen i Nyköping söker vi nu en energitekniker som vill vara med och skapa energieffektiva och hållbara lösningar för våra kunder. Hos oss väntar en varierad vardag med stort eget ansvar, ett engagerat team och möjligheten att utvecklas. Är du ansvarstagande, strukturerad och har ett starkt servicefokus? Då vill vi gärna höra från dig – och har du dessutom erfarenhet inom kyla och kylcertifikat är det ett extra plus. Välkommen med din ansökan!
"Mitt namn är Anders och jag arbetar som serviceledare på Ömangruppen. Som chef är jag lugn, trygg och vill att mina medarbetare ska utvecklas och trivas på arbetet. Jag har en lång erfarenhet i från branschen och är gärna ett bollplank när det behövs. Jag ser fram emot din ansökan!" - Anders Gustafsson, Serviceledare
Ömangruppen erbjuder fullständiga lösningar inom allt som rör ventilation, värme, kyla och automation. Vi verkar inom områdena energi, miljö och projekt. Ömangruppen är ett värderingsstyrt företag. Våra värderingar skapar inte bara en gemenskap och vi-känsla, utan styr också hur vi arbetar i vardagen. Våra medarbetare är vår främsta tillgång. Ömangruppen har stort fokus på hållbarhet. Tillväxt måste vara hållbart på alla sätt. Därför arbetar vi med tre olika fokusområden - en attraktiv arbetsplats, en planet i balans och styrning mot hållbara val - där kan vi göra verklig skillnad och minimera de fotspår vi lämnar efter oss. Som medarbetare på Ömangruppen är det viktigt att du vill vara med och göra skillnad för framtidens klimat. Hela koncernen är miljödiplomerad och vi arbetar enligt miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas. Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Som energitekniker hos oss på Ömangruppen arbetar du med servicearbete inom områden som ventilation, styr/regler, kyla och värme/energi. Du ser till att ditt arbete ute hos våra kunder leder till väl underhållna anläggningar med sänkta energi- och driftkostnader. Du etablerar och underhåller relationer med såväl nya som befintliga kunder. Du ansvarar för att självständigt driva projekt.
service och underhåll
genomföra felsökningar
utföra mindre servicemontage
injusteringar och styr- och regler
akutservice ute hos kund
bedriva merförsäljning
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
God teknisk kunskap och erfarenhet inom ventilationsbranschen
God systemvana
Goda kunskaper i Office.
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande med arbetslivserfarenhet inom kyla
Meriterande med kylcertifikat
Du är en engagerad och ödmjuk person som trivs i en roll med många kontaktytor och där service alltid står i fokus. Med din initiativförmåga och förmåga att ta ansvar arbetar du självständigt men alltid med teamet i åtanke. Du samarbetar gärna med både kollegor och kunder, och din lösningsorienterade inställning bidrar till ett smidigt och positivt arbetsklimat.
Social hållbarhet
Det är lätt att likställa hållbarhet med klimat- och miljöfrågan, men för oss handlar hållbarhet också om det sociala. Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar och en möjlighet att kunna påverka våra medarbetares vardag. Vi värnar om din utveckling och satsar på både interna och externa utbildningar för våra medarbetare. Vi vet att växer du, växer vi! Det sociala klimatet hos oss präglas av prestigelöshet och gemenskap, där vi tillsammans hjälps åt att leverera högkvalitativ service hos våra kunder. Vi har korta beslutsvägar och du har möjlighet att kunna påverka din vardag. Du kan räkna med tryggheter som kollektivavtal, utvecklingsmöjligheter, friskvård och företagshälsovård – en välmående personalstyrka är lika med ett välmående bolag. Människor avgör!
Vi gör var vi säger och håller vad vi lovar!
Läs mer om vårt arbete med hållbarhet och våra förmåner HÄR.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Plats: Nyköping
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Vardagar, 07.00 - 16.00
Ansökan Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Anders Gustafsson +46735427172.
Sista ansökningsdag är 2026-08-31.Urvalsprocessen påbörjas efter att ansökningstiden har gått ut.
Alla former av telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t. ex från rekryterings-/bemanningsföretag/annonssäljare undanbeds. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ömangruppen Svenska AB
(org.nr 556418-3522)
611 38 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ömangruppen Kontakt
Rekryterare
Anders Gustafsson anders.gustafsson@omangruppen.com Jobbnummer
9983312