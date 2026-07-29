Erfaren pizzabagare söks till pizzeria i Bräkne Hoby
Abdulrazzaq, Rabab Riyadh Abdulrazza / Kockjobb / Ronneby Visa alla kockjobb i Ronneby
2026-07-29
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Pizzabagare sökes till vår pizzeria i Bräkne-Hoby
Vi söker en engagerad och serviceinriktad pizzabagare som vill bli en del av vårt team. Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö där kvalitet, samarbete och god service står i fokus.Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Baka och tillaga pizzor enligt vår meny.
Förbereda råvaror och hålla köket rent och organiserat.
Säkerställa god livsmedelshygien.
Ge kunderna ett trevligt bemötande.
Samarbeta med övrig personal.Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet som pizzabagare är ett krav.
Du är ansvarstagande, noggrann och kan arbeta i ett högt tempo.
Du har god samarbetsförmåga och ett positivt bemötande.
Vi erbjuder
Heltidsanställning.
Lön enligt överenskommelse.
En trygg och trevlig arbetsplats.
Möjlighet till långsiktig anställning.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan! Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
E-post: braknekrogen280@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Abdulrazzaq, Rabab Riyadh Abdulrazza
Svenstorpsvägen 2 A (visa karta
)
372 61 BRÄKNE-HOBY Arbetsplats
Bräkne Krogen Kontakt
Rabab Abdulrazzaq braknekrogen280@gmail.com 0765541107 Jobbnummer
10015554