Erfaren pizzabagare söks till pizzeria i Bräkne Hoby

Abdulrazzaq, Rabab Riyadh Abdulrazza / Kockjobb / Ronneby
2026-07-29


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Pizzabagare sökes till vår pizzeria i Bräkne-Hoby
Vi söker en engagerad och serviceinriktad pizzabagare som vill bli en del av vårt team. Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö där kvalitet, samarbete och god service står i fokus.

Publiceringsdatum
2026-07-29

Dina arbetsuppgifter
Baka och tillaga pizzor enligt vår meny.
Förbereda råvaror och hålla köket rent och organiserat.
Säkerställa god livsmedelshygien.
Ge kunderna ett trevligt bemötande.
Samarbeta med övrig personal.

Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet som pizzabagare är ett krav.
Du är ansvarstagande, noggrann och kan arbeta i ett högt tempo.
Du har god samarbetsförmåga och ett positivt bemötande.

Vi erbjuder
Heltidsanställning.
Lön enligt överenskommelse.
En trygg och trevlig arbetsplats.
Möjlighet till långsiktig anställning.

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan! Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
E-post: braknekrogen280@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Abdulrazzaq, Rabab Riyadh Abdulrazza
Svenstorpsvägen 2 A (visa karta)
372 61  BRÄKNE-HOBY

Arbetsplats
Bräkne Krogen

Kontakt
Rabab Abdulrazzaq
braknekrogen280@gmail.com
0765541107

Jobbnummer
10015554

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