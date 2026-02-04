Energispecialist
Om Connecting Stockholm
Som ansvariga för Stockholms tunnelbana driver vi en samhällsbärande verksamhet där säkerhet, tillgänglighet och punktlighet står i centrum. Vi kombinerar erfarenhet och nytänkande för att skapa en tunnelbana som är trygg idag och hållbar för framtiden.
Men vårt uppdrag handlar om mer än trafik - det handlar om människor, ansvar och tillit.
Varje dag möter vi hundratusentals resenärer, och genom ett varmt, respektfullt och professionellt bemötande skapar vi en reseupplevelse där alla känner sig varmt välkomna och trygga.
Hos oss är kulturen lika viktig som uppdraget. Vi tror på samarbetets kraft, på relationer som bygger förtroende och på ett ledarskap som präglas av professionalism, hjärta och engagemang.
Vi drivs av utveckling - både av vår verksamhet och våra medarbetare. Hos oss får du möjlighet att växa, påverka och vara med och forma framtidens kollektivtrafik - tillsammans med oss
Om rollenSom energispecialist har du ett övergripande ansvar för att utveckla, samordna och följa upp organisationens energiarbete. Rollen kombinerar strategiska analyser med ett operativt arbete, där du samverkar med både interna funktioner, Trafikförvaltningen och andra intressenter. Du bidrar med specialistkompetens i projekt, beslut och löpande energifrågor, med fokus på energieffektivisering och klimatnytta. Rollen rapporterar till Miljöchef.
ArbetsuppgifterI rollen ingår bland annat att:* Leda och genomföra energikartläggningar samt ta fram, utveckla och förvalta energiledningsplan* Samla in, analysera och följa upp energidata från verksamheten* Ta fram och sammanställa energirapportering internt samt till Trafikförvaltningen* Identifiera, prioritera och följa upp åtgärder för minskad energianvändning och klimatpåverkan* Ta fram beslutsunderlag som väger energi, ekonomi och klimatnytta* Vara ett aktivt stöd och intern expert i energifrågor* Samverka internt samt med Trafikförvaltningen och andra aktörer kopplat till tunnelbanan* Medverka i projekt och initiativ som påverkar energianvändning, exempelvis investeringar och förändringar i anläggningar* Bidra med energikompetens i planering, uppföljning och verksamhetsutveckling* Ansvara för utbildning, kunskapsspridning och ökad medvetenhet kring energieffektivisering i organisationen
Kvalifikationer:* 3-5 års relevant arbetslivserfarenhet av praktiskt arbete med energifrågor* Goda kunskaper inom el-, värme- och ventilationssystem samt styr- och reglerteknik* Erfarenhet av att leda och genomföra energikartläggningar* Erfarenhet av projektledning och rapportskrivning* Förmåga att ta fram strukturerade och tydliga beslutsunderlag* God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift* Certifiering som energikartläggare enligt lagen om energikartläggning i stora företag (mycket meriterande)* Erfarenhet från kollektivtrafik eller spårtrafik (meriterande).
Vem är du?Du är analytisk och strukturerad med en drivkraft att omsätta analys till konkreta förbättringar. Du trivs i en roll där du kombinerar specialistkunskap med samverkan och kommunikation, och där du får arbeta både strategiskt och operativt. Du har lätt för att skapa förtroende, samarbeta över organisatoriska gränser och förklara tekniska frågor på ett pedagogiskt sätt. Du delar våra värderingar kopplat till resultat, passion och relationer och motiveras av att göra verklig skillnad för minskad energianvändning, klimatpåverkan och en pålitlig kollektivtrafik.
Om rekryteringsprocessenVi tillämpar kompetensbaserad rekrytering och strävar efter en rättvis och inkluderande process. Som en del av urvalet kan vi använda urvalsfrågor och tester för att säkerställa en objektiv bedömning av kompetens och potential. Referenstagning och eventuell bakgrundskontroll kan också komma att genomföras innan beslut om anställning fattasTjänsten kommer att omfattas av säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Vi rekryterar löpande, så vänligen skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Har du några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till mig på: fredrik.haller@connectingstockholm.se
. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C8653". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Connecting Stockholm AB
(org.nr 559394-3128) Arbetsplats
Connecting Stockholm, Staber Kontakt
Rekryterare
Fredrik Häller fredrik.haller@connectingstockholm.se Jobbnummer
9721850