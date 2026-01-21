Energichef
Energichef till Tekniska Verken i Kiruna - Leda framtidens energiomställning!
Vill du vara med och forma framtidens energilösningar i en av Sveriges mest unika miljöer? Tekniska Verken söker en driven och strategisk energichef som ska leda omställningen av vår energiverksamhet!
Kiruna genomgår en historisk stadsomvandling och du får en nyckelroll i att säkerställa en hållbar, effektiv och framtidssäkrad energiförsörjning. Det här ger dig chansen att påverka och driva förändringsarbetet i en organisation som betyder mycket för hela samhället.
Som energichef får du ett helhetsansvar för energiverksamheten och leder den omfattande omställningen där vårt värmeverk ska ersättas. Tillsammans med dina fyra enhetschefer och 38 medarbetare skapar du förutsättningar för en modern och hållbar energiproduktion.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda och driva energiomställningen, inklusive ersättning av värmeverket med fokus på hållbarhet och effektivitet.
Leda, utveckla och coacha dina medarbetare genom ett tillitsbaserat ledarskap, där du är en förebild och kulturbärare.
Ansvara för budget, ekonomisk uppföljning och affärsutveckling.
Säkerställa vår företagskultur som genomsyras av våra värdeord Ansvar, Kompetens, Effektivitet och Stolthet.
Driva innovation och förbättringsarbete för att skapa framtidens energilösningar.
Du kommer att ha en central roll i bolagets ledningsgrupp och rapporterar direkt till vd.
Vi söker en erfaren och strategisk ledare som motiveras av energiförsörjning och hållbarhet.
Du har en bred teknisk kompetens med en akademisk utbildning inom relevant teknisk inriktning, eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet från energibranschen.
Du har god erfarenhet av ledarskap och förändringsledning, där du både har förmågan att utveckla och inspirera ditt team. Du har god förståelse för ekonomi, budgetarbete och affärsstyrning. Det är viktigt att du har lätt för att kommunicera i både tal och skrift på svenska.
För att lyckas i rollen som energichef har du en stark egen drivkraft och förmåga att få med dig organisationen i förändringsresan samt en relationsskapande och samarbetsinriktad arbetsstil.
Vi erbjuder dig en nyckelroll med stor möjlighet att påverka i ett företag som står inför en spännande omställning och framtid. Företagskulturen är familjär med god gemenskap där våra värderingar genomsyrar verksamheten. Vårt uppdrag är att skapa hållbara lösningar för framtidens Kiruna, och du får vara en del av den resan!
Tekniska Verken i Kiruna AB: Vi är stolta över att vara en del av människors vardag. Vi ser till att gatlampor lyser, vägar är plogade, avfall tas omhand, att bostäder är varma, att de minsta har säkra lekplatser och att vi har gott vatten i kranarna. Tekniska Verken arbetar i midnattssol, norrsken, snöstorm och myggiga sommarkvällar. Vi finns i fjällvärlden, skogarna och längs orörda älvar. Vår drivkraft är en hållbar och ansvarsfull utveckling inom samhällsservice och miljö. Läs gärna mer på www.tekniskaverkenikiruna.se
Vad roligt att du är intresserad av att bli en del av Tekniska Verken!
För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Merja Kenttälä, konsult, Rätt Rekrytering, tel. 076-866 22 77, merja@rattrekrytering.se
Varmt välkommen med din ansökan senast den 11 februari 2026.
Vi gör Kiruna - häng med! Så ansöker du
