Energiansvarig - Stockholm
Fortifikationsverket / Säkerhetsjobb / Stockholm
2025-10-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
, Solna
, Botkyrka
, Ekerö
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Fortifikationsverket söker en energiansvarig till Stockholm. Vill du arbeta inom energiområdet i unika fastigheter? Vill du ha ett arbete i en myndighet som växer och där du får bidra till att stärka Sveriges försvarsförmåga? Vi behöver dig, så spill ingen tid utan skicka in din ansökan idag!
Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter för totalförsvaret. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga - för ett tryggt och fritt Sverige.
Var ska du arbeta och vad ska du göra?
Teknikenheten Östs verksamhet utförs i Stockholm och Gotlands län och enheten är indelad i två grupper - norra och södra - för att möta kunden på bästa sätt. Enheten består av 25 fastighetsingenjörer som huvudsakligen utför uppdrag från förvaltaren och arbetsleds närmast av respektive gruppchef. Inom region Öst finns även två väg-, mark- och parkingenjör som fungerar som expertstöd, samt en teknikchef.
Som energiansvarig samordnar du arbetet för energirapporteringen inom region Öst. Rollen som energiansvarig innebär att du har övergripande ansvar för energiarbetet och arbetar operativt med mediagrupper inom regionen och regionens energimål samt aktiviteter inom energiområdet. Du kommer även att samordna medierapportering, säkerställa mediestatistik och ansvara för uppföljning och rapportering. Du kommer att vara superanvändare för energi- och mediamodulen i vårt fastighetssystem Faciliate - en nyckelroll för att utveckla och effektivisera vårt energiuppföljningsarbete. Du kommer att driva energirelaterade aktiviteter och uppdrag inom beslutade ekonomiska ramar och tidsplaner
Vidare ger du stöd åt och utbildar övriga roller i regionen inom energiområdet och företräder regionen vid aktiviteter inom energiområdet. Tjänsten är placerad i Stockholm men resor förekommer inom hela regionen och kan även förekomma utanför i och med att du samverkar i vårt verksamhetsövergripande energinätverk och deltar i aktiviteter på vårt huvudkontor i Eskilstuna. I tjänsten finns det också möjlighet att hantera projekt/entreprenader inom energiområdet.
Vad erbjuder du oss?
Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleutbildning inom ett relevant område. Du har erfarenhet av arbete med mätarinsamling och energiuppföljningssystem, inklusive kännedom av uppbyggnad av energiuppföljningssytem. Du har dokumenterad erfarenhet av att driva projekt. Du har även erfarenhet av projektering eller systemkunskap inom styr-, regler- och övervakningssystem (SRÖ) samt erfarenhet av fastighetssystemet Faciliate eller motsvarande. Du behöver även ha goda kunskaper i administrativa stödsystem samt Officepaketet. Du uttrycker dig mycket väl i svenska språket, både i tal och skrift. Körkort klass B är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet som drifttekniker med energi inriktning eller motsvarande. Kunskaper inom miljöområdet samt inom elinstallationer och el auktorisation ses också som värdefulla. Om du har kunskap om fortifikation och anläggningsteknik är det också meriterande.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi behöver dig som är strukturerad, analytisk, lösningsorienterad samt har en hög säkerhetsmedvetenhet. Du har lätt för att skapa goda relationer och agerar professionellt i din vardag då du har god samarbets- och kommunikationsförmåga. Att vara ansvarstagande och ha en hög grad av ordningssinne är viktiga egenskaper i denna roll. Du är även nyfiken och drivs av att fördjupa dina kunskaper och är inte rädd för att ta egna initiativ för att hitta smarta och innovativa lösningar.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1200 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter; har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 18 november 2025. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande chef Bengt Jansson, 010-44 45 486 eller rekryteringsspecialist Emma Bergvall, 010-44 44 557. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000. Ersättning
