Embeddedutvecklare Till Afry I Jönköping
Afry AB / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-02-24
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Jönköping
, Aneby
, Eksjö
, Värnamo
, Skövde
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-02-24Beskrivning av jobbet
Är du en passionerad utvecklare med intresse för inbyggda system och redo för nya utmaningar? Vill du arbeta med spännande teknik i framkant och vara en del av innovation för framtiden? Då kan AFRY vara din nästa arbetsplats!
Vi söker nu flera erfarna Embedded Software Developers till vårt team i Jönköping. Hos oss får du chansen att utveckla och implementera högkvalitativa mjukvarulösningar för olika applikationer och plattformar inom flera spännande branscher som försvar, energi, telekom, fordon och konsumentprodukter.
Som en del av AFRYs team får du möjlighet att arbeta med innovativa projekt, både internt i vår produktutvecklingsavdelning och ute hos våra kunder. Vi erbjuder en varierad arbetsmiljö där du får utvecklas tekniskt samtidigt som du arbetar i ett inkluderande team som sätter trivsel och personlig utveckling i fokus.
I din roll som Embedded Software Developer kommer du att:
Utveckla och implementera mjukvarulösningar för inbyggda system
Arbeta i tvärfunktionella team med både mjukvara och hårdvara
Vara involverad i hela utvecklingsprocessen, från design till implementering och testning
Delta i innovativa projekt både inhouse och ute hos våra kunder beroende på uppdragets karaktär Kvalifikationer
Vi söker dig som är en engagerad lagspelare med ett stort intresse och kompetens inom inbyggda system.
För att trivas och lyckas i rollen har du flera års erfarenhet av programmering i C eller C++ inom embeddedutveckling, samt god kännedom om realtidssystem - gärna i kombination med erfarenhet av Embedded Linux.
Du har också:
Kunskaper i Python
Vana vid agila metoder, exempelvis Scrum
Förmåga att snabbt sätta dig in i nya tekniska utmaningar och projektmiljöer
Erfarenhet av att arbeta nära både kollegor och kunder
Det är meriterande om du dessutom har erfarenhet av:
Firmwareutveckling
Drivrutinsutveckling
Verktyg som Jenkins, Docker och CI/CD
För denna tjänst är det ett krav att du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift, då våra uppdrag ofta innefattar kontakt med svenska kunder. Vissa uppdrag kan också vara säkerhetsklassade, vilket innebär att du i så fall kommer bli säkerhetsprövad med stöd av säkerhetsskyddslagen.
Det som verkligen avgör om du kommer att trivas hos oss är din personlighet. Som konsult hos AFRY är det viktigt att du uppskattar variation och har förmågan att snabbt anpassa dig till olika projekt och människor. Vi tror att du är en nätverkare som gillar att skapa relationer, både internt och med kunder. Du är nyfiken, lösningsorienterad och uppskattar utmaningen i att arbeta med olika typer av uppdrag.
Teknisk kompetens är en grundförutsättning för att lyckas i rollen, men vi vet att det är din personlighet som gör att du trivs och utvecklas tillsammans med oss.
Ytterligare information
Hos AFRY får du möjlighet att utvecklas i en inspirerande och innovativ miljö där du kan växa både professionellt och personligt. Vi värdesätter våra medarbetares trivsel och erbjuder en trygg anställning med bra förmåner. AFRY har ett starkt fokus på kompetensutveckling och vi erbjuder både interna och externa utbildningar för att du ska kunna fortsätta utvecklas inom ditt område.
Sista ansökningsdag är 2026-03-24 men rollen kan komma att tillsättas löpande så tveka inte att visa ditt intresse redan idag!
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning. Läs gärna mer om vår rekryteringsprocess här.
Kontaktperson för frågor:
Marcus André, marcus.andre@afry.com
- Rekryterande chef
Vi tackar för visad hänsyn om att inte bli kontaktade av externa leverantörer för rekryteringslösningar och liknande då dessa sköts enligt avtal på bolagsnivå.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF13850Q". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474) Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9761376