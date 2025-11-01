Embedded Test Engineer
Rollbeskrivning
Du säkerställer att mjukvarufunktioner inom fordonets komfort-, kaross- och basapplikationer uppfyller krav på kvalitet, funktion och säkerhet. Arbetet omfattar teststrategi, testdesign, automatisering och genomförande för ECU:er och inbyggda system inom områden som Body & Visibility Functions samt Comfort & Cab Functions. Du samarbetar nära utvecklare, systemingenjörer och funktionsägare.Publiceringsdatum2025-11-01Dina arbetsuppgifter
Granska krav och ta fram teststrategi, testplaner och testfall.
Utveckla och köra tester för inbyggda styrsystem i HIL/SIL-miljö.
Automatisera testflöden, exempelvis i Python.
Analysera resultat, rapportera avvikelser och följa upp åtgärder.
Bidra till förbättring av testmiljöer, verktyg och processer.
Dokumentera testutfall och status till berörda intressenter.Kvalifikationer
Ingenjörsexamen inom elektronik, datateknik eller mekatronik.
Erfarenhet av testning av inbyggda system och ECU:er.
God förståelse för fordonskommunikation: CAN, LIN, Ethernet.
Vana av CANoe, Vector-verktyg eller likvärdig testmiljö.
Meriterande
Python för testautomatisering.
Erfarenhet av HIL-system, t.ex. dSPACE.
Intresse för tunga fordon eller C/CE-körkort.
Start/Längd
Start: 2025-11-03
Längd: till 2026-06-30
Plats
Södertälje
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
151 33 SÖDERTÄLJE Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9584344