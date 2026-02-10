Embedded Software Engineer - utveckla teknik som gör skillnad!
2026-02-10
Vi söker nu en
EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER SOM VILL ARBETA MED AVANCERADE OCH SAMHÄLLSVIKTIGA PROJEKT INOM INDUSTRIN, DÄR ROBUSTA OCH TILLFÖRLITLIGA INBYGGDA SYSTEM står i fokus. Hos oss får du möjlighet att ta dig an tekniska utmaningar i komplexa miljöer och bli en del av ett team som värdesätter kvalitet, samarbete och innovation.
I rollen arbetar du med utveckling och vidareutveckling av inbyggda system i tekniskt avancerade miljöer. Du är delaktig genom hela utvecklingskedjan - från kravanalys och design till implementation, test och verifiering - i nära samarbete med kollegor inom mjukvara, hårdvara och system. Här får du möjlighet att påverka tekniska beslut och leverera mjukvara som används i
KRITISKA OCH LÅNGSIKTIGA SYSTEM.
VI SÖKER DIG SOM HAR:
Minst
3-4 ÅRS ERFARENHET av embedded software-utveckling
Mycket goda programmeringskunskaper i
C/C++
Erfarenhet av
PYTHON
Erfarenhet av att arbeta med
REALTIDSSYSTEM ELLER RESURSBEGRÄNSADE SYSTEM
Erfarenhet av
TEST OCH TESTAUTOMATISERING inom embedded-miljö
FLYTANDE svenska och engelska, i tal och skrift
DET ÄR ETT PLUS OM DU HAR:
Erfarenhet av
JAVA OCH/ELLER MATLAB
Bakgrund inom svensk
HIGH-TECH ELEKTRONIK, FÖRSVARS- ELLER FORDONSINDUSTRI
Kunskap om
FUNKTIONELL SÄKERHET, RELEVANTA STANDARDER OCH/ELLER ARBETE I REGLERADE MILJÖER
Erfarenhet av
CI/CD, VERSIONSHANTERING (GIT, CVS M.FL.) OCH DEVOPS-PRINCIPER
Vi erbjuder uppdrag i
STOCKHOLM, VÄSTERÅS OCH ÖREBRO, beroende på din profil och önskemål.
VAD ERBJUDER VI?
Varje medarbetare är lika viktig i ALTENs framgång! Vi tror på att växa tillsammans genom att erbjuda möjligheter, utveckling och gemenskap. ALTEN verkar inom flera olika branscher, har en stor variation av uppdrag, coachande chefer och utbildning via ALTEN Academy vilket gör att det alltid kommer vara möjligt att utvecklas hos oss. Dina önskemål styr din väg framåt.
Som konsult får du både en teamkänsla i ditt uppdrag och en riktigt härlig gemenskap på ALTEN. Genom våra interna nätverk såsom Women@ALTEN och ALTEN Sports ges du möjlighet att driva frågor och aktiviteter som just du brinner för. På ALTEN tycker vi det är viktigt med balans mellan arbete och fritid, därför erbjuder vi tre extra lediga dagar per år. Hos oss är du ansluten till kollektivavtal och erbjuds förmåner så som friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
OM ALTEN
ALTEN är ett av Europas största teknik- och IT-konsultföretag med över 57 000 anställda cirka 30 länder. Våra ingenjörer utför komplexa och mycket tekniska projekt genom hela produktutvecklingskedjan hos de främsta företagen inom flera olika branscher såsom Fordon, Försvar & Säkerhet, Energi, Industriell utrustning, Public service samt Life sciences. I Sverige är vi cirka 1300 engagerade medarbetare med 9 kontor i 9 städer - från Lund i söder till Skellefteå i norr.
ALTEN har för femte året i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen, en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Välkommen in att läsa mer om oss på alten.se
