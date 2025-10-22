Embedded Engineer till Univox
Univox växer och söker nu en Embedded Engineer för att leda utvecklingen av smarta inbyggda system - från idé till integration. Är du redo att vara med och forma framtidens teknik?Publiceringsdatum2025-10-22Om företaget
På Univox designas och byggs lösningar som förbättrar tillgängligheten för människor världen över, med en teknik som verkligen gör skillnad i människors vardag. Här erbjuds en arbetsmiljö där frihet och ansvar går hand i hand, och där varje medarbetare får möjlighet att bidra med idéer, påverka beslut och följa produkten hela vägen från koncept till färdig lösning. Kulturen präglas av engagemang, prestigelöshet och genuint samarbete, utan storföretagsbyråkrati. Du blir en del av ett sammansvetsat team som värdesätter praktikalitet, flexibilitet och en stark gemenskap.Dina arbetsuppgifter
I rollen som Embedded Engineer kommer du att säkerställa ett smidigt samspel mellan analoga och digitala delsystem, samtidigt som du möjliggör skalbarhet, prestanda och efterlevnad av bransch- och kvalitetsstandarder. Rollen är praktisk och omfattar hela produktlivscykeln, från utveckling av inbyggd programvara, PCB-design och systemverifiering till support och förbättringsarbete.
Detta är en roll för dig som trivs i gränslandet mellan hårdvara och mjukvara, uppskattar praktiskt arbete och vill vara delaktig i att forma innovativa produkter från grunden.
Arbetet innebär bland annat att:
Definiera och dokumentera systemarkitektur för nya produkter
Bidra i tekniska beslut och systemintegration inom analoga, digitala och inbyggda system
Utveckla och underhålla firmware i C/C++ för inbyggda plattformar
Designa och granska PCB-hårdvara (Altium, KiCAD eller motsvarande
Leda prototyp- och integrationsaktiviteter samt genomföra systemgranskningar och riskbedömningar
Felsöka och debugga hårdvara och mjukvara
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Vi söker dig som har:
Kandidatexamen eller master inom elektroteknik, elektronik eller liknande område
Erfarenhet av elektronisk systemdesign och utveckling
God kunskap inom både analog och digital systemarkitektur
Stark förståelse för signalintegritet, EMC/EMI-krav och strömfördelning
Vana vid att debugga både inbyggd mjukvara och hårdvara
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är även meriterande om du har:
Praktisk erfarenhet av systemsimulering och modelleringsverktyg
Kunskap om EMC- och CE/FCC-certifieringsprocesser
Tidigare erfarenhet inom teknik-, audio- eller tillgänglighetsprodukter
Erfarenhet av att arbeta i små, tvärfunktionella team
Som person trivs du i en miljö där du får ta ansvar, vara delaktig och bidra till helheten. Du har en praktisk, samarbetsvillig och proaktiv arbetsstil, och motiveras av att hitta lösningar och skapa resultat tillsammans med andra. Vi ser att du är bekväm med att arbeta i ett mindre företag och tvärfunktionella team, där beslutsvägarna är korta och samarbetet nära.
Du har förmåga att hantera komplexa utmaningar på ett strukturerat sätt, utan att fastna i onödig administration, och du trivs i en dynamisk miljö där initiativ och engagemang uppskattas. Din lösningsorienterade inställning och vilja att bidra där det behövs gör att du snabbt blir en värdefull del av teamet!Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen sker via Bravura men att du blir anställd direkt av Univox.
Övrig information
Start: Omgående enligt överenskommelse
Plats: Lidingö, Stockholm. Hybridarbete
Lön: Enligt överenskommelse
Har du frågor? Hör gärna av dig till vår support: info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
