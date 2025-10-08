Embedded/C-utvecklare
2025-10-08
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en Embedded/C-utvecklare för ett uppdrag på plats i Göteborg. Rollen innebär arbete med inbyggda system på mikrokontrollerplattformar, där utvecklingen främst sker i C och till viss del i C++. Arbetet omfattar firmwareutveckling och hårdvarunära programmering i miljöer som sannolikt bygger på bare-metal eller RTOS, snarare än Linux.Publiceringsdatum2025-10-08Kvalifikationer
Gedigen kompetens inom firmwareutveckling och hårdvarunära programmering
Erfarenhet av arbete med inbyggda system baserade på mikrokontrollerplattformar
God kännedom om bare-metal- eller RTOS-baserade miljöer
Dokumenterad erfarenhet av utveckling i C samt viss erfarenhet av C++
Erfarenhet av Sub-GHz-kommunikation (433 MHz) och trådlösa industriella kommunikationslösningar
Förståelse för och erfarenhet av RF-protokoll och signalbehandling
Kunskap inom radiomoduler, RF-design samt lågströmskonstruktion
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
