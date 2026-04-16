Elon Group söker Kundsupportmedarbetare
2026-04-16
Trivs du i en serviceinriktad roll med varierande arbetsuppgifter och nära kontakt med våra kunder? I den här rollen har du dagligen direktkontakt med våra kunder och medlemmar och du hanterar dina ärenden med en känsla för service och effektivitet.
Om ElonGroup
Elon Group vill vara en attraktiv arbetsplats. Hos oss präglas arbetsklimatet av omtanke för dig som individ. All verksamhet hos Elon Group ska byggas på mångfald, inkluderande och respekt för alla människors lika värde. Detta leder till engagemang, innovation och affärsutveckling. Tillsammans med utmanande och stimulerande arbetsuppgifter gör detta Elon Group till en spännande arbetsplats. Att vara en attraktiv arbetsgivare säkerställer vi genom kompetensutveckling, löpande uppföljning, bra ledarskap samt bra kommunikation.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Dina arbetsuppgifter och huvudsakliga ansvarsområden innefattar:
Hantering av inkommande ärenden till Elon Kundsupport
Support till medlem och företagskunder via telefon och mail
Orderadministration
Du hanterar också övrigt förekommande supportfrågor så som information vid förseningar, leveransuppdateringar, leveransbokningar och produktfrågor
Butiksadministration
Inom kundtjänsten pratar vi med såväl butik, företag och leverantörer för att lösa våra ärenden. Internt är vi prestigelösa och jobbar med kunden i fokus.
För denna roll ingår du i ett team där vi sitter i ett öppet kontorslandskap i en större grupp. Rollen är placerad i Örebro.
Utbildning och erfarenhet
Vi ser att du har avslutad gymnasieutbildning och tidigare arbetslivserfarenhet från service eller kundsupport. Du har goda kunskaper i Office-paketet och företrädesvis affärssystemet Jeeves. Erfarenhet från hemelektronik-, vitvaru- eller transportbranschen samt ärendehanteringssystemet ImBox är meriterande.
För att trivas i rollen ser vi att du är serviceinriktad, positiv, driven och gillar att arbeta med människor. Du har ett professionellt bemötande och har lätt för att presentera och kommunicera information. Du har även ett systematiskt arbetssätt, är van vid att arbeta i olika system och har lätt för att följa instruktioner, mallar, manualer och satta rutiner.
Är vi rätt för varandra?
Inom Elon Group är vi övertygade om att olikheter bidrar till en innovativ miljö där vi tillsammans utmanar gränser och utvecklar ny kunskap och kompetens för framtiden. Vi kan inte lova dig ett enkelt jobb, men vad vi kan lova dig är ett gäng engagerade kollegor och spännande utmaningar att ta itu med. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö som ger dig utvecklingsmöjligheter både professionellt och personligt. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad. Publiceringsdatum2026-04-16
I din ansökan önskar vi att du bifogar personligt brev och CV. Vänta inte med din ansökan då urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elon Group AB
(org.nr 556654-6213), http://www.elongroup.se
Bäcklundavägen 1 (visa karta
)
702 36 ÖREBRO Arbetsplats
Elon Huvudkontor, Administration, Kundsupport Kontakt
HR Business Partner
Jimi Högfeldt 010-2204158 Jobbnummer
9858764