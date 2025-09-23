Elnätschef till Härryda Energi
Härryda kommun / Chefsjobb / Härryda Visa alla chefsjobb i Härryda
2025-09-23
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Härryda kommun i Härryda
, Kungsbacka
, Mark
eller i hela Sverige
Härryda Energi
Din arbetsplats
Vill du leda utvecklingen av ett modernt, driftsäkert och hållbart elnät? Som Elnätschef hos Härryda Energi får du ett helhetsansvar för planering, projektering och långsiktig utveckling av elnätet i Härryda kommun. På Härryda Energi arbetar vi lokalt och nära, med ett tydligt uppdrag att skapa ett modernt, driftsäkert och hållbart elnät för framtiden. Vår vardag präglas av engagemang, omtanke, kompetens och framåtanda - tillsammans möjliggör vi morgondagens energi- och klimatsmarta samhälle.Kontoret ligger i Mölnlycke i ljusa och fräscha lokaler, med bra bussförbindelser som gör det enkelt att ta sig hit både från Göteborg och andra delar av regionen. Här blir du en del av en stark gemenskap där samarbete och arbetsglädje står i centrum.
Ditt uppdrag
Som Elnätschef får du ett helhetsansvar för planering, projektering och den långsiktiga utvecklingen av elnätet i Härryda kommun. Du leder avdelningen Elnät med sju kompetenta och engagerade medarbetare och rapporterar direkt till VD som en av fem chefer i bolagets ledningsgrupp. I rollen får du både ett strategiskt ansvar och en operativ närvaro i det dagliga arbetet.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
• leda och utveckla avdelningens team, arbetssätt och kompetensförsörjning
• säkerställa en robust, säker och kostnadseffektiv nätutbyggnad och förvaltning
• prioritera och styra investeringar, underhåll och reinvesteringar i elnätet
• bidra i ledningsgruppen och driva bolagets övergripande strategi och utveckling
• utveckla standarder, processer och digitalisering inom elnätsområdet
• företräda bolaget i interna och externa forum och samverka med entreprenörer, myndigheter och andra aktörer
Det här krävs för tjänsten
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet som chef med personal- och budgetansvar. Du har en teknisk utbildning på högskolenivå eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Du har erfarenhet från elnätsbranschen, exempelvis inom nätplanering, projektering, projektledning, drift eller investering. Erfarenhet av verksamhetsutveckling och digitalisering samt vana att samverka med entreprenörer och myndigheter är meriterande.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt god datorvana är en förutsättning. Eftersom rollen ibland innebär resor behöver du ha B-körkort.Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi söker en trygg och närvarande ledare som skapar tydlighet, delaktighet och arbetsglädje. Du är självständig, initiativtagande och får saker att hända, samtidigt som du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och är flexibel i en varierad vardag.
Du är analytisk och har förmåga att se helheten, prioritera rätt och fatta välgrundade beslut. Samtidigt är du prestigelös och värderar samarbete framför egna positioner. Din kommunikativa förmåga gör dig till en relationsbyggare som skapar samarbete över gränser, både internt och externt.
Om rekryteringsprocessen
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor i samband med din ansökan. Svaren används som en del i urvalet tillsammans med CV. Dina svar och ditt CV ska vara formulerade på svenska.
Vi beräknar starta med digitala kortintervjuer under vecka v 43. Vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vad vi erbjuder dig
Hos oss får du möjlighet att påverka på riktigt - både i vår verksamhet och i samhället. Du blir en del av en arbetsplats med stark gemenskap, kompetenta och hjälpsamma kollegor samt ett nära ledarskap. Här finns också goda möjligheter att bidra i utvecklings- och påverkansarbete inom branschen. Vi erbjuder en arbetsmiljö som präglas av framåtanda och kundfokus, där initiativ, engagemang och nytänkande uppmuntras.
Om Härryda Energi
Härryda Energi AB är ett kommunägt bolag som ansvarar för elnätet i Härryda kommun. Vi distribuerar el till cirka 15 000 kunder, bedriver elhandel samt ansvarar för kommunens gatubelysning. Hos oss arbetar 35 personer och vårt uppdrag är att leverera en trygg, säker och hållbar energiförsörjning till invånare och företag i kommunen. Läs gärna mer på https://www.harrydaenergi.se.
Övrig information
Vi vill vara en arbetsplats där alla, oavsett kön, bakgrund, ålder, funktionsvariation eller tro, har samma möjligheter och rättigheter. Mångfald skapar styrka och nytänkande, och vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team.
I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279607". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Arbetsplats
Härryda Energi Kontakt
VD Härryda energi
Susanne Ernfridsson susanne.ernfridsson@harrydaenergi.se 031-376 10 29 Jobbnummer
9522653