Elmontör till DeltaNordic
OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Örnsköldsvik
2025-11-05
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
Är du teknikintresserad, praktisk och gillar att jobba med händerna?
DeltaNordic söker nu nya medarbetare till el- och elektronikmontage! Vi letar efter dig som har erfarenhet från tillverkningsindustrin - kanske som elskåpsmontör, automationstekniker, elektriker eller elektronikmontör med vana av lödning. Men du kan också vara nyutbildad i branschen, med ett stort intresse och vilja att lära dig. Hos oss får du rätt introduktion och stöd för att lyckas!
Om rollen
Som montör hos DeltaNordic blir du en del av ett team som bygger avancerade elektro- och elektroniska systemlösningar, allt från små kretskort till stora elskåp. Arbetsuppgifterna varierar och kan innebära både montering enligt instruktioner och arbete utifrån elscheman.
Vi söker dig som:
Har gymnasieutbildning inom el, automation eller liknande - eller motsvarande erfarenhet.
Har jobbat med elmontage, installation eller automation (meriterande).
Kan läsa ritningar och arbeta utifrån dem.
Har lödcertifikat eller erfarenhet av lödning (plus i kanten).
Talar och skriver svenska obehindrat.
Är noggrann, nyfiken och gillar teknik - och trivs både i team och självständigt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser gärna att du är ansvarstagande, lösningsorienterad och har en god samarbetsförmåga. I ditt personliga brev är det viktigt att du lyfter fram dina praktiska erfarenheter, tekniska kunskaper och vad just du kan bidra med i rollen. Låt oss veta vad som gör dig till rätt person för jobbet!
Om anställningen
Tjänsten är på heltid och inleds som visstidsanställning via OnePartnerGroup med start enligt överenskommelse. Du blir en självklar del av DeltaNordics engagerande team med målet om en långsiktig och trygg anställning.
Dina ansökningshandlingar bestående av CV och personligt brev skickar du in via OnePartnerGroup.se. Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi inte behandlar ansökningar inkomna via mejl med anledning av GDPR. Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta kandidatansvarig Mirjana Kapcevic på mirjana.kapcevic@onepartnergroup.se
.
Efter att du ansökt till tjänsten kommer du få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB
(org.nr 559093-9186), https://www.onepartnergroup.se/ Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Mirjana Kapcevic mirjana.kapcevic@onepartnergroup.se Jobbnummer
9589251