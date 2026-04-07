Elmontör till Centralmontage i Nyköping
Elmontör till Centralmontage i Nyköping
Om företaget Centralmontage är ett etablerat bolag inom elektrifiering med rötter från 2007. Verksamheten omfattar elektrifiering och strömförsörjning via elskåp, med fokus på kundspecifika lösningar. Bolaget utvecklar och bygger high-end elkraftsprodukter och befinner sig i en tydlig tillväxtfas med god lönsamhet. Rekryteringsbehovet drivs av fortsatt expansion.
Om tjänsten Rollen innebär arbete med montering av elcentraler och kabelskåp, både självständigt och i team. Arbetet är praktiskt och varierat, med fokus på kvalitet, noggrannhet och leverans.Publiceringsdatum2026-04-07Dina arbetsuppgifter
Montera elcentraler och kabelskåp
Läsa och arbeta efter elscheman och ritningar
Säkerställa kvalitet och funktion i färdig produkt
Delta i problemlösning och förbättringsarbete
Vi söker dig som Är noggrann, ansvarstagande och trivs i en praktisk roll. Du är initiativtagande, lösningsorienterad och har ett positivt förhållningssätt till både arbete och kollegor. Du fungerar lika bra självständigt som i team och bidrar till en god arbetsmiljö.Kvalifikationer
Elutbildning
Teknisk förståelse och problemlösningsförmåga
Kunna läsa enlinjeschema
Meriterande
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
B-körkort
Certifikat inom el
Övrigt Anställningsform: Heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning Arbetstider: 07:00-16:00 med flextid Placering: Nyköping Kollektivavtal: Teknikföretagen
Vi erbjuder dig En stabil arbetsplats i ett växande bolag med låg personalomsättning och stark framtidstro. Här finns möjlighet till personlig utveckling i en tekniskt avancerad miljö. Företaget erbjuder friskvårdsbidrag, moderna lokaler och en inkluderande kultur med aktiviteter och gemenskap. Resultatbaserad bonus förekommer och det finns goda möjligheter att utvecklas i takt med bolagets fortsatta tillväxt.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare - inte Tillväxt Nyköping - som anställer dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7519957-1933269". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766), https://jobb.tillvaxtnykoping.se
Västra Kvarngatan 64 (visa karta
)
611 32 NYKÖPING Arbetsplats
Tillväxt Nyköping
