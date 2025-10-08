Elkrafttekniker inom Stationsunderhåll
2025-10-08
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi Elkraftstekniker som vill vara med på resan mot ett fossilfritt liv! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Din roll som Elkraftstekniker
Vi erbjuder ett fritt och omväxlande arbete där du levererar stationsunderhållstjänster i våra kunders elanläggningar som omfattar spänningsintervallet 0,4-400 kV.
Arbetet som elkrafttekniker inom stationsunderhåll har ett stort tekniskt innehåll där du främst kommer arbeta med rondering av stationer, apparatunderhåll, felsökning, reparationer samt kopplingar på ställverksapparater. Även om- och nybyggnation av anläggningar förekommer. Arbetet sker på uppdrag av en projektledare/serviceledare.
Resor samt beredskap kan komma att ingå som en naturlig del i denna tjänst. När man utför sitt arbete hos oss har man alltid säkerhet, miljö och ekonomi i åtanke. I rollen ingår även administrativa uppgifter såsom dokumentation av utfört arbete, tidsskrivning, rapportering av avvikelser och uppföljning av arbetsorder i våra digitala system.
Kravspecifikation
Gymnasieutbildning inom elkraft/el eller liknade eftergymnasial utbildning
Erfarenhet från arbete som elkrafttekniker, industrielektriker eller liknande är meriterande
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort
Du har god administrativ förmåga och är van att arbeta med dokumentation och rapportering i digitala system
Vidare är du en ansvarstagande person med ett stort engagemang för dina uppdrag. Det är viktigt att du har lätt för att ta initiativ och samarbeta med kollegor och kunder. Du har ett tekniskt intresse och motiveras av att arbeta affärsmässigt i en verksamhet där du får ta ett stort ansvar för kvalité och framdrift.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett fossilfritt liv.
Placeringsort: Sköldinge med omnejd.
Kontakt
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta rekryterande chef Carl-Oscar Svensson, 076-765 01 36. För mer information kring själva rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig rekryterare Johanna Sperling, johanna.sperling@vattenfall.com
Fackliga representanter är Christel Karlsson Unionen, Massimo Bresnik SEKO, Torbjörn Blom Akademikerna och Magnus Tjergefors, Ledarna. Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 26 oktober. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
