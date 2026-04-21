Elkraftsingenjör
Boliden Mineral AB, Aitikgruvan / Elektronikjobb / Gällivare Visa alla elektronikjobb i Gällivare
2026-04-21
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boliden Mineral AB, Aitikgruvan i Gällivare
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Är du ingenjör med intresse för elkraft? Vill du jobba med elförsörjningen för en av världens modernaste gruvor och utveckla framtidens gruvdrift med oss? Söker du ett utmanande och varierande arbete med stor möjlighet till personlig utveckling?
Då vill vi veta mer om dig - ansök nu!
Din roll
Nu stärker vi organisationen med en Elkraftsingenjör till Anriknings-el i Aitik. Vi har ett viktigt uppdrag i att säkerställa att verksamhetens processer och anläggningar fungerar optimalt. Samtidigt arbetar vi kontinuerligt med ständiga förbättringar för att nå en produktion i världsklass.
Som Elkraftsingenjör har du en varierande och händelserik roll där du arbetar med utveckling, planering och förebyggande underhåll av elanläggningen. I uppdraget ingår att upprätthålla och optimera tillgängligheten i våra elkraftssystem.
• Design av elsystem i anläggningen
• Elektrifiering och energioptimering av våra anläggningar
• Undersöka, identifiera och föreslå lämpliga lösningar på problem
• Planering av eltekniskt underhållsarbete
• Samordnande funktion mellan teknikavdelningar gällande arbets-sätt, systematiskt elsäkerhetsarbete och regelefterlevnad
• Samordning av kontakter och beställningar med nätleverantörer, myndigheter, konsulter och tekniska tjänster
• Drivande/deltagare i projekt som teknisk specialist
Ditt bidrag
Vi ser fram emot att jobba med dig som gärna tar ett helhetsperspektiv, som är analytisk, innovativ, kommunikativ och vill samarbeta i tvärfunktionella team.
Krav och meriter
• Civil-eller högskoleingenjörsexamen, eller motsvarande erfarenhet, inom kraft/elkonstruktion, med kompetenser inom områden som dimensionering, projektering, design och elnätsuppbyggnad. Det är meriterande med en utbildning som Elkraftsingenjör.
• Erfarenhet av underhåll, gärna inom processindustri och kunskap om systematiskt underhåll. Meriterande med erfarenhet av elektriska system i gruva och anrikningsverk.
• Kunskap om systematiskt elsäkerhetsarbete
• God kommunikativ förmåga på svenska och engelska
• Körkort för personbil
Varför arbeta tillsammans med oss?
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Välkommen att kontakta rekryterande chef Simon Eriksson, simon.a.eriksson@boliden.com
, 0970 72 90 15.
Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner Britt Marie Persson, britt-marie.persson@boliden.com
, 070 601 74 95.
Facklig information får du av:
• Unionen: unionen.aitik@boliden.com
• Ledarna: ledarna.aitik@boliden.com
• SACO: saco.aitik@boliden.com
Sista dag att ansöka är 17 maj 2026
Intervjuer och urval kan ske löpande, så är du intresserad skicka in din ansökan redan idag!
Som en del av Bolidens kvalitativa rekryteringsarbete samt systematiska säkerhetsarbete kan bakgrundskontroller komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Om du är representant för ett rekryteringsföretag, vänligen avstå från att kontakta oss om denna annons.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boliden Mineral AB
(org.nr 556231-6850), http://www.boliden.com
Sakajärvi 1 (visa karta
)
982 82 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boliden Mineral AB, Aitikgruvan Jobbnummer
9868054