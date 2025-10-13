Elkraftingenjör, Västerås
Spännande uppdrag inom anläggningsautomation och elkraft.
Är du en erfaren elkraftsingenjör som vill arbeta med teknik i framkant? Vi söker nu en engagerad ingenjör till ett uppdrag hos en ledande aktör inom anläggningsautomation och elkraft. Här får du möjlighet att bidra till samhällsviktiga projekt inom bland annat energi-, industri- och processanläggningar.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta i tekniskt avancerade projekt där du ansvarar för koordinering, granskning och design av elkraftsystem. Projekten omfattar bland annat ställverk, reläskydd, batterisäkrad kraft och systemdimensionering. Arbetet sker i nära samarbete med andra ingenjörer, projektledare och kunder.
Ett utvecklande uppdrag i en innovativ miljö där du får arbeta med avancerad teknik och bidra till framtidens energilösningar. Du blir en del av ett engagerat team med högteknisk kompetens och möjlighet att påverka projektens framgång.
Resor inom Sverige förekommer för tekniska möten, anläggningsbesök samt provning och idrifttagning.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Teknisk koordinering och granskning av elkonstruktion i projekt
• Stöd till projektledare och offertingenjörer med teknisk expertis
• Design och dimensionering av elkraftsystem
• Deltagande vid provning, FAT och idrifttagning
• Säkerställande av att lösningar uppfyller standarder och säkerhetskrav
• Ingenjörsutbildning inom elkraft eller liknande
• Några års erfarenhet av elkonstruktion eller industriell elanläggning
• Tekniskt intresse och erfarenhet från elkraft, gärna även igångkörning
• Meriterande med erfarenhet från elkraftsgenererande anläggningar
• Noggrann, planeringsskicklig och kundorienterad
• God samarbetsförmåga och kommunikativ i både svenska och engelska
• B-körkort krävs
NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag inom konsult- och rekryteringsbranschen. Vi arbetar inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter förmåner som sjukförsäkring och flera andra förmåner som förgyller vardagen.
Vid projektanställning tillämpar vi kollektivavtal.
Låter detta som ett intressant uppdrag?
Uppdraget är ett konsultuppdrag där du får en projektanställning hos NXT Interim. Vi behöver en ansökan, på svenska, inkluderat CV som matchar vår kunds önskemål.
