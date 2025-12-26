Elkonstruktör till Gällivare
2025-12-26
Företagsbeskrivning
Afry är ett starkt företag som fortsätter att expandera. Vi behöver fler medarbetare till Gällivare och hoppas att just du är en av de personer vi söker!
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 19 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Making FuturePubliceringsdatum2025-12-26Beskrivning av jobbet
AFRY Sweden AB växer och får allt fler stora projekt. Vi behöver därför utöka vår verksamhet med fler erfarna Elkonstruktörer i Gällivare.
Genom att AFRY är ett av Sveriges största konsultbolag får du tillgång till ett oerhört stort nätverk av kollegor och experter inom alla branscher och teknikområden både lokalt i Kiruna, Sverige och världen.
Uppdragen varierar över tid och vi gör uppdrag både på plats hos kund och i våra egna lokaler.
Våra kunder återfinns främst inom gruvindustrin och våra uppdrag omfattar ofta samtliga projektfaser, från idé och förstudie till idrifttagning och besiktning.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har en relevant yrkesutbildning inom el eller automation samt minst 5 års erfarenhet av elkonstruktion eller närliggande områden.
Har tidigare arbetat som installationselektriker, industrielektriker eller instrumenttekniker och har därigenom god teknisk förståelse och praktisk erfarenhet från olika miljöer.
Du tar ansvar i ditt arbete och har ett professionellt förhållningssätt. Du samarbetar väl med andra och strävar efter att leverera hög kvalitet i dina uppdrag.
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Innehar B-körkort.
Ytterligare information
AFRY är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer. Vill du vara en del av AFRY's framgångssaga kan vi erbjuda karriärmöjligheter med omväxlande arbetsuppgifter där du får möjlighet att utvecklas inom dina intresseområden. För att hjälpa dig att utvecklas satsar vi mycket på variation i uppdragen tillsammans med kompetensutveckling i form av utbildning och hoppas på detta sätt kunna bidra till din personliga utveckling.
Vi har både en stark lokal förankring kombinerat med projektverksamhet både nationellt som internationellt.
Kollegorna, en bra, dynamisk grupp med olika erfarenhet och bakgrund kommer definitivt att kunna bidra till din utveckling genom vårt uttalade förhållningssätt av att dela med sig av sin kompetens!
Vi erbjuder en arbetsplats med framåtanda och trygghet genom kollektivavtal och övertidsersättning. Självklart har vi förmåner som flextid, friskvårdbidrag m.m. för samtliga av våra medarbetare. Det våra anställda uppskattar mest bland våra förmåner är erbjudandet inom friskvård och personalföreningen Club AFRY. Genom Club AFRY erbjuder vi intressanta fritidsaktiviteter och möjligheten att ha roligt med kollegor även utanför jobbet, oavsett intresse!
Urvalet sker löpande, så ansök redan idag!
Sista ansökningsdag är 2026-01-30.
Kontaktperson vid eventuella frågor:
Martin Sundström
Sektionschefmartin.sundstrom@afry.com
0706093736
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
