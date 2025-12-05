Elkonstruktör till Fortum
2025-12-05
Välkommen att tillsammans med oss värna om och utveckla Sveriges vattenkraft! Vi söker en elkonstruktör som ska bidra till både förnyelse och tryggt underhåll av våra anläggningar. Här arbetar du nära engagerade och erfarna kollegor och får möjlighet att påverka framtidens hållbara energilösningar.
OM TJÄNSTEN
Fortums primära fokus är vattenkraft och vattenkraftsanläggningar och här välkomnas du till region Mitt som förvaltar mellan 30-40 anläggningar inom sitt område. Som Elkonstruktör kommer du att arbeta i underhållsprojekt men även i vissa investeringsprojekt. Du arbetar nära projektledare och seniora konstruktörskollegor och kommer inledningsvis in för att avlasta teamet, men på sikt är ambitionen att du ska ta kliv fram och fylla en nyckelroll i gruppen.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att detaljerat utveckla och underhålla elkonstruktioner för vattenkraftsanläggningar, från initiala skisser till färdig idrifttagning, samt säkerställa hög kvalitet på all teknisk dokumentation.
Du kommer att:
• Delta i hela projektcykeln, från uppstart, underlag till idrifttagning och slutdokumentation
• Utforma kretsscheman och tillhörande dokument
• Skapa elmontageunderlag med kretsschema, layoutritning m.m
• Arbeta med beräkningar av spänning, ström och effekt, dimensionera kablar, projektera 400VAC centraler
• Säkerställa att Fortums standarder för el och kontrollutrustning samt dokumentationshantering följs
VI SÖKER DIG SOM
• Har utbildning inom elkraft och/eller automation
• Har god kunskap och erfarenhet av arbete i CAD-verktyg, gärna ELPROCAD och annars liknande elkonstruktionsverktyg
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Har B-körkort
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av elkonstruktion
• Erfarenhet av kabeldimensionering och beräkning av spänning, ström och effekt
• Erfarenhet som elektriker med intresse för elkonstruktion
• Kännedom om hydraulik och hydraulikscheman
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Vi söker dig som är målmedveten, ordningsam och ansvarstagande, och som har en stark intellektuell nyfikenhet. Du arbetar strukturerat och noggrant, särskilt i all dokumentation, och har tålamodet att fullfölja varje uppgift med hög kvalitet. Du vågar också ställa krav tillbaka på projektledaren när det behövs - även när budgeten är pressad - eftersom du värnar om ett resultat som håller över tid. Rollen kräver att du är kommunikativ, prestigelös och trygg i att flagga i god tid om du riskerar att inte hinna med ett projekt, i stället för att komma med sena överraskningar. Vi värdesätter ett respektfullt samarbete där du, genom ditt eget ansvarstagande och driv, aktivt söker den information du behöver, tar initiativ och vid osäkerhet involverar kollegor för att hålla arbetet framåt. Du bygger ditt kontaktnät, söker svar på frågor och säkerställer att du aldrig fastnar - för dig är kvalitet och framdrift två sidor av samma mynt.
Övrig info:
I samband med intervjufas i den här rekryteringsprocessen kommer vi be kandidater visa upp utdrag ur belastningsregistret. Detta för att rollen på Fortum på sikt troligtvis kommer innebära arbete i säkerhetsklassade projekt.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Fortum är ett ledande energibolag med fokus på vattenkraft, där de förvaltar och utvecklar kraftanläggningar. Företaget är delvis ägt av finska staten och driver en omfattande verksamhet inom förnybar energi. Läs mer här hur det är att jobba på Fortum! Ersättning
