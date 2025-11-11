Elkonstruktör sökes!
Electron Crosslinking AB / Elektronikjobb / Halmstad Visa alla elektronikjobb i Halmstad
2025-11-11
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Electron Crosslinking AB i Halmstad
Vill du arbeta med avancerad teknik som bidrar till en mer hållbar framtid?
Electron Crosslinking är en drivkraft i den gröna omställningen.
Våra elektronacceleratorer bidrar aktivt till en hållbar framtid genom att minska våra kunders energiförbrukning, öka produktiviteten samt minska behovet av toxiska ämnen. Resultatet? En miljömässigt och kvalitativt överlägsen slutprodukt!
Våra maskiner används inom flera områden och av några utav världens största bolag, från sterilisering av vaccin till härdning av träpaneler. Tänk att exempelvis dina köksluckor där hemma kan ha blivit processade med vår teknologi!
Vi är det enda bolag i Europa som utvecklar, producerar och säljer elektronacceleratorer. Vår expertis, innovation och vårt kundfokus är unikt och bygger på 40 års erfarenhet!
Nu söker vi en elkonstruktör som vill vara med och forma framtidens teknik tillsammans med oss!
Som elkonstruktör hos oss
Som elkonstruktör hos oss får du en nyckelroll i utvecklingen av våra produkter. Du konstruerar och utvecklar elsystem, styrsystem och elskåp samt deltar i idrifttagning, support och service - både internt och ute hos kund. Din kompetens gör direkt skillnad för att realisera och optimera prestanda och resultat i våra lösningar.
Du blir en del av ett engagerat team där samarbete och tekniskt kunnande står i centrum. Tillsammans med kollegor, kunder och underleverantörer skapar du lösningar som formar framtidens teknik i en hållbar industri.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Utforma kravspecifikationer och tillverkningsunderlag
Utvärdera och integrera komponenter med hänsyn till funktion, kvalitet och kostnadseffektivitet
Koordinera och verkställa support, idrifttagning och felsökning
Identifiera och implementera tekniska innovationer och trender inom branschen Publiceringsdatum2025-11-11Bakgrund
Vi söker dig som har en stor teknisk förståelse samt en nyfikenhet och vilja att utvecklas i rollen och i bolaget.
Vi tror att du har:
Civil- eller högskoleingenjörsexamen (inriktning D, E, Y eller Z) eller motsvarande kompetens
Erfarenhet av elkonstruktion i program som EPLAN, ELCAD eller motsvarande
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort (resor ingår i tjänsten)
Praktisk läggning och gärna erfarenhet av mekatroniska system
Meriterande:
• God förståelse i tyska (tal och skrift)
• Erfarenhet av programmering, särskilt PLC
Vem är du?
Du är analytisk, lösningsorienterad och stimuleras av avancerade tekniska utmaningar. Du arbetar metodiskt och noggrant, samtidigt som du kan applicera effektivt och kreativt tänkande.
Med många kontaktytor värdesätter vi ditt kundfokus samt din kommunikativa och sociala förmåga. Du initierar och driver projekt med beslutsamhet och ansvar. Din nyfikenhet gör att du kontinuerligt utvecklas i samspel med företaget samt bidrar till att våra lösningar förblir banbrytande.
Vi erbjuder dig
Att arbeta med banbrytande teknologi som bidrar till en mer hållbar industri
En roll i ett växande företag med stora möjligheter att påverka och utvecklas
En internationell och dynamisk arbetsmiljö med spännande projekt världen över
Ett team av kompetenta och engagerade kollegor där teknik, innovation och kvalitet står i centrumSå ansöker du
Vänligen skicka din ansökan till ansvarig rekryterare hos Electron Crosslinking AB. Vi intervjuar löpande så skicka gärna din ansökan redan idag!
Frågor om tjänsten besvaras av Alexander Uppfeldt, alexander.uppfeldt@crosslinking.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
E-post: alexander.uppfeldt@crosslinking.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Electron Crosslinking AB
(org.nr 556481-1718), https://www.crosslinking.com/index.php/en/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9598153