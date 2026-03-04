Elkonstruktör
Knightec Group AB / Elektronikjobb / Växjö Visa alla elektronikjobb i Växjö
2026-03-04
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Knightec Group AB i Växjö
, Karlskrona
, Linköping
, Malmö
, Göteborg
eller i hela Sverige
Därför är detta jobb för dig
Enkelt - du tycker om att vara både kreativ och innovativ när du löser tekniska problem. Den här rollen passar dig som vill kombinera din tekniska kompetens inom elkonstruktion med det bästa från konsultyrket: variation, ansvar och nära kundkontakt. Du får arbeta brett inom tillverkande industrier i Växjöområdet och vara delaktig i hela utvecklingskedjan - från konstruktion och teknisk dokumentation till analyser, modernisering och installation av elektriska system.
Du blir en del av vårt affärsområde Hardware & Design där vi förenar bred ingenjörskompetens med specialistkunskap och ett användarcentrerat förhållningssätt - och utvecklar fysiska produkter och digitala upplevelser från koncept till storskalig produktion.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Som elkonstruktör hos oss kommer du bland annat att:
Ta fram och uppdatera elkonstruktioner
Arbeta med ritningar, scheman och teknisk dokumentation i exempelvis E3, Elprocad, Eplan eller motsvarande
Delta i projekt för modernisering, underhåll och nyinstallation av elektriska system
Utföra tekniska analyser och bidra till riskbedömningar
Säkerställa att konstruktioner uppfyller relevanta normer, standarder och myndighetskravKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har en ingenjörsexamen inom elektroteknik eller motsvarande
Har erfarenhet av elkonstruktion från industri-, energi- eller liknande verksamheter
Har god vana av E3/Elprocad/AutoCAD Electrical/Eplan eller liknande
Innehar B-körkort
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Har erfarenhet av säkerhetsklassade projekt (meriterande) - och är beredd att genomgå säkerhetsprövning vid behov
En spännande resa med Knightec Group Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning, placerad på vårt kontor i Växjö, Ljungadalsgatan 2A (Arenastaden). Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-03-29. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Elin Berg, Talent Acquisition Specialist. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7330517-1873988". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group AB
(org.nr 559384-1058), https://career.knightecgroup.com
Ljungadalsgatan 2A (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Arbetsplats
Knightec Group Sweden Jobbnummer
9777315