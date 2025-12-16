Elkonstruktör
2025-12-16
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Vi söker nu Elkonstruktörer till avdelningarna Projekt Ingenjörer Nord och Södra Nord!
Avdelningarna Projekt Ingenjörer består av cirka 50 engagerade ingenjörer inom elkonstruktion, automation och mekanikkonstruktion. Vi ansvarar för framtagandet av konstruktioner till kontrollanläggning för ställverksstationer och vattenkraftstationer. Vi ingår i affärsområdet Teknik där drygt 170 ingenjörer arbetar över hela Sverige, vilket gör att vi kan erbjuda goda möjligheter till samarbete och utveckling.
Vad gör en Elkonstruktör hos oss?
Tjänsten innebär att ta fram elkonstruktioner till stationsprojekt som exempelvis transformatorstationer och vattenkraftstationer. Detta innebär konstruktion av bland annat kontrollanläggning, lokalkraft och reläskydd. I projekten arbetar du tillsammans med andra elkonstruktörer samt projektledare och konstruktionsledare.
Våra kunder finns inom energi- och nätbolag, industrier, infrastrukturbolag, fastighetsbolag samt entreprenadbolag. Resor kan förekomma i tjänsten för att besöka stationerna.
Exempel på arbetsuppgifter som ingår i rollen:
Upprätta fullständiga elkonstruktioner
Utföra konstruktionsanpassningar
Konfigurering och provning av kontrollanläggningar
Kravspecifikation
Vi söker dig som har en stark analytisk förmåga och trivs med att lösa komplexa problem - för dig är ingenting omöjligt! Du har gedigen kunskap inom området och delar gärna med dig av din expertis till dina kollegor. Att ta ansvar för en uppgift och driva den i mål tillsammans med konstruktionsteamet är en självklarhet för dig. Eftersom rollen innebär att hantera avancerade frågeställningar är det viktigt att du är strukturerad i ditt arbetssätt.
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men vi ser gärna att du redan har:
En eftergymnasial elkraftsutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom elkraft
Erfarenhet av konstruktioner av kontrollanläggningar för ställverk eller vattenkraftsstationer
Erfarenhet av konfigurering av reläskydd är meriterande
Goda kunskaper i Elprocad och/eller Elmaster
God IT- och datorvana
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort är ett krav
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett fossilfritt liv.
Placeringsort: Umeå, Luleå, Sundsvall eller Sollefteå
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chefer:
Umeå & Luleå: Magnus Lundqvist, 070-250 99 06 eller magnus1.lundqvist@vattenfall.com
Sundsvall & Sollefteå: Johan Heidenfors, 070-220 58 94 eller johan.heidenfors@vattenfall.com
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Lea Skånberg på lea.skanberg@vattenfall.com
Fackliga representanter är Torbjörn Blom (Akademikerna), Magnus Tjergefors (Ledarna), Johan Larsson (SEKO) och Christel Karlsson (Unionen). Du når samtliga via Vattenfalls växel, 08 739 50 00
Välkommen med din ansökan senast den 11 januari 2026! Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation.
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
856 41 SUNDSVALL Arbetsplats
Sundsvall Jobbnummer
9646163