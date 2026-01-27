Elkonstruktion inom industriell automation
2026-01-27
Kunden är ett internationellt konsultbolag inom teknik, design och rådgivning. De arbetar med hållbara lösningar inom bland annat industri, energi, infrastruktur och digitalisering där målet är att bidra till ett mer hållbart samhälle genom innovativ teknik och expertkompetens.Om tjänsten
Vi söker en elkonstruktör som vill vara en del av automationsenheten inom tillverkningsindustrin. Rollen innebär att säkerställa att projekten får korrekta, säkra och välfungerande elsystem - från offertfas till färdig driftsättning. Du arbetar i en varierad projektmiljö med nykonstruktion, moderniseringar och tekniska utmaningar inom industriell automation. Detta är en möjlighet att arbeta i ett modernt, globalt bolag med stabilitet, hög teknisk kompetens och stora utvecklingsmöjligheter.
Som elkonstruktör arbetar du i projektform genom hela utvecklingskedjan. Du deltar redan i offertfasen för att uppskatta tid, kostnader och tekniskt omfång, och följer sedan projektet från konstruktion till kontroll och besiktning. De flesta uppdrag innebär nykonstruktion och arbetet sker främst från kontoret med inslag av kundbesök.
Centrala arbetsuppgifter:
Skapa, uppdatera och kvalitetssäkra elkonstruktioner samt delta i offertarbete med tekniska bedömningar.
Ansvara för elkonstruktion, komponentval och teknisk support till elmontage genom hela projektet.
Följa projekt från konstruktion till besiktning och uppstart, inklusive ritningsgranskning och kontroller tillsammans med kollegor.
Ha löpande dialog med kunder och leverantörer kring tekniska lösningar och säkerställa att konstruktionen uppfyller krav på funktion, säkerhet och kostnadseffektivitet.
Arbetet kan även innebära uppgraderingar av maskiner och installation av helt nya system. Resor förekommer mellan Skövde, Laxå och kund, men i begränsad omfattning och ingen egen bil krävs.
Din kompetens
Teknisk utbildning på högskolenivå, yrkeshögskola eller motsvarande
Minst 3 års erfarenhet av elkonstruktion inom industriell automation eller processindustri
Erfarenhet av att arbeta i E-plan eller likvärdigt system
Svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Erfarenhet av Systema eller andra relevanta kompletterande verktyg är positivt. Bakgrund inom industriproduktion eller tekniska roller kopplade till automationsmiljöer är också värdefullt. Du är en lagspelare som trivs i projektform och känner dig trygg i dialog med både kunder och leverantörer. Du arbetar noggrant och självständigt, har ett problemlösande förhållningssätt och är van att hantera detaljer och regelverk. Ett tekniskt intresse och en vilja att bidra till hög kvalitet i varje leverans är viktiga egenskaper för rollen.Övrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Skövde
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!Om företaget
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen.
