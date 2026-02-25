Elise söker diskare
Elise startades 2018 och har sedan dess blivit en populär sommarkrog med omnämning i White Guide. Vi håller en hög men avslappnad nivå och ambitionen är att skapa minnesvärda helhetsupplevelser för våra gäster.
Vi som driver Elise är två bröder i 35-40-årsåldern och som båda dagligen arbetar i driften. Vi tycker det är viktigt att ha kul på jobbet och verkar för en god stämning. Sammanlagt är ca 20 personer i teamet, varav ungefär hälften i åldrarna 15-20 år. Ungefär två tredjedelar av personalstyrkan återkommer från år till år. Under högsäsong serverar vi dagligen 250 middagsgäster och har öppet kvällstid sex dagar per vecka.
Inför sommaren söker vi diskare och städpersonal. Jobb finns från mitten av juni till mitten av augusti. Även kortare perioder under sommaren går bra.
Boende finns att tillgå vid behov. Välkommen med din ansökan till jobb@elise.bar
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: jobb@elise.bar
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559151-8443)
Djupviksgatan 53 (visa karta
)
387 91 BORGHOLM Kontakt
Jonas Schenkel jobb@elise.bar
