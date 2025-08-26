Elingenjör
Knightec Group AB / Elektronikjobb / Västerås Visa alla elektronikjobb i Västerås
2025-08-26
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Knightec Group AB i Västerås
, Uppsala
, Södertälje
, Örebro
, Stockholm
eller i hela Sverige
Därför är detta jobb för dig För att du, precis som vi, brinner för att driva innovation genom hållbara och meningsfulla lösningar. Du är framåtblickande och människocentrerad och du kombinerar industriell och digital expertis för att skapa produkter med verklig påverkan. Med vårt starka fokus på e-mobilitet och elektrifiering kommer du att befinna dig i framkanten av regionens banbrytande teknologi.
Du kommer att arbeta inom vårt affärsområde Hardware & Design där vi kombinerar bred ingenjörskompetens med djup specialistkunskap och ett användarcentrerat förhållningssätt - för att utveckla fysiska produkter och digitala upplevelser hela vägen från koncept till storskalig produktion.
Arbetsuppgifter
Skapa el- och automationslösningar för fordons-, tillverknings-, energi- eller försvarsindustrin.
Analysera och bryta ner tekniska problem för att hitta de bästa lösningarna tillsammans med ditt team
Ta ansvar i projekt och dela din kunskap, samtidigt som du självständigt tar ansvar för ditt eget arbete
Hantera kund- och leverantörsdialoger
Ligga i framkant av utvecklingen av elektronik, allt från autonoma fordon till avancerade energisystem
Kvalifikationer Vi söker dig som är tekniskt nyfiken, positiv och engagerad. Utöver dina personliga egenskaper vill vi att du har:
Minst 3 års praktisk erfarenhet av elektronikutveckling, med expertis inom ett eller flera av följande områden: design, layout, produktion eller verifiering.
Erfarenhet av ett eller flera av följande områden: Låg- och högspänningsdesign (VCA/VCB)
FPGA-utveckling
Laddsystem
Elmotorer och växelriktare
Batteriteknik och batterihanteringssystem
Erfarenhet av flera av följande verktyg är starkt meriterande: Elmaster, Eplan, E3, Altium, Cadence eller Mentor.
Förmåga att förklara och kommunicera mycket komplexa problem, både till experter och till personer utan teknisk bakgrund. Du har en framåtlutad, självsäker och rådgivande personlighet.
Du kommunicerar flytande på svenska och engelska
En spännande resa med Knightec Group Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning, placerad på vårt kontor i Västerås, Kopparbergsvägen 11A. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2025-09-28. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Elin Berg, Talent Acquisition Specialist. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group AB
(org.nr 559384-1058), https://www.knightecgroup.com Arbetsplats
Knightec Group Kontakt
Elin Berg elin.berg@semcon.com Jobbnummer
9476567