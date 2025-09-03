Elevstödjande pedagog
Välkommen till barn- och ungdomsförvaltningen - där framtidens medborgare formas! Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 19 år. Tillsammans arbetar vi mot visionen att skapa en utbildningsmiljö i toppklass.
Hos oss får du chansen att vara en del av en inspirerande och utvecklande miljö där varje barns och ungdoms potential tas till vara. Vi söker nu engagerade och passionerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens utbildning i Haparanda.
Är du redo att göra skillnad och bidra till att skapa en ljusare framtid för våra unga? Kom och bli en del av vårt dedikerade team!Är du den vi söker?
Vi söker en medarbetare som kan vara ett nära stöd för elever under lektioner, raster och på fritids. I rollen ingår att bidra till struktur, förutsägbarhet och trygghet i undervisningen samt att finnas som stöd vid övergångar mellan olika aktiviteter och situationer under skoldagen. Du hjälper elever att stärka sitt sociala samspel, stöttar i konflikthantering och kan vid behov ge praktiskt stöd, exempelvis med hygien. Arbetet innebär ett nära samarbete med klassmentor, elevhälsan och övrig personal för att tillsammans anpassa undervisningen och bidra till en positiv, inkluderande och utvecklande lärmiljö. Publiceringsdatum2025-09-03Dina arbetsuppgifter
Vara ett nära stöd till enskilda elever, mindre grupper eller klasser under lektioner och raster.
Bidra till att skapa struktur, förutsägbarhet och trygghet i klassrummet och på fritidshemmet.
Stödja elever i övergångar (t.ex. mellan aktiviteter, från klassrum till rast, vid hemgång).
Stärka elevernas sociala samspel och hjälpa dem i konflikthantering.
Samarbeta med klassmentor, elevhälsan och övrig personal för att anpassa undervisningen utifrån elevernas behov.
Bidra till en positiv, inkluderande och utvecklande lärmiljö.
Kvalifikationer och erfarenhet
Gymnasieutbildning, gärna barn- och fritidsprogrammet eller annan relevant utbildning.
Erfarenhet av att arbeta med barn/elever med autism eller andra NPF-diagnoser.
Kunskap om lågaffektivt bemötande och strategier för att förebygga och hantera problemskapande beteenden.
Erfarenhet av att arbeta i skola och/eller fritidshem är meriterande.
• Lärarutbildning är meriterande.Dina personliga egenskaper
Lugn, stabil och tydlig - kan behålla fokus och skapa trygghet även i utmanande situationer.
Relationsskapande - förmåga att bygga förtroendefulla relationer med både elever och vårdnadshavare.
Flexibel och lösningsinriktad - kan anpassa sig snabbt efter elevens behov och gruppens situation.
God samarbetsförmåga - arbetar prestigelöst tillsammans med lärare och övrig personal.
Empatisk och lyhörd - ser elevens styrkor och utgår från dennes förutsättningar.
Varmt välkommen med din ansökan! Kontaktperson för detta jobb
Jarko Tuisku
Rektor
0922-261 00jarko.tuisku@haparanda.se
Johanna Fors
Facklig företrädare, Sveriges Lärare
0922-26352johanna.fors@haparanda.se
Om anställningenErsättning
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Varaktighet: Tidsbestämt, fr.o.m. överenskommelse t.o.m. 12 juni 2026
Typ av tjänst: Semester
Var ligger arbetsplatsen?
Packhusgatan 19
953 31 Haparanda
Arbetsgivaren
Haparanda stad
Mer information om vår organisation och kommun hittar du på haparanda.se och nykommun.se (https://www.haparanda.se)
(https://www.nykommun.se/kommun/haparanda/)
Individuell lön
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
