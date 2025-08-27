Elevresurs 75%
2025-08-27
Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision - att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, "Det är viktigt för oss att det går bra för dig", genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål.
Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar - gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat.
Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Drottning Blankas Gymnasieskola i Göteborg Odin är Göteborgs största friskola och erbjuder både yrkes- och högskoleförberedande utbildningar. Vi söker nu en elevresurs.
Elevresurs till Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Odin
Ditt uppdrag
Vill du göra skillnad i en elevs vardag och bidra till en positiv skolmiljö? Vi erbjuder nu en tjänst som elevresurs på 75 % under resten av läsåret, med möjlighet till förlängning.
Som elevresurs får du en central roll i att stötta en av våra elever i deras skolgång och skapa de bästa förutsättningarna för att lyckas. Här blir du en viktig del av vårt team, där vi arbetar nära varandra och sätter elevens utveckling i fokus.
Vi söker dig som har erfarenhet av liknande arbete och som brinner för att stötta eleverna i deras skolgång och skolvardag. Som elevresurs är du lyhörd, kommunikativ och har förmågan att skapa en positiv och stödjande lärmiljö. Du värdesätter goda relationer och samarbetet med ämneskollegor, mentorer och elever.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och engagemang för lärande och utveckling.
Vi erbjuder
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tillträde omgående.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Vi intervjuar löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
